Un incendio de madrugada en Piloña calcina una casa y derriba el techo de otra El fuego tuvo lugar en la localidad de La Espilonga y los habitantes desalojaron a tiempo las viviendas afectadas

Incendio durante la madrugada de este viernes en varias viviendas adosadas en Piloña. Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han extinguido el fuego, declarado en la localidad de La Espilonga.

El incendio, en el que no se registraron daños personales, calcinó por completo una de las viviendas y afectó parcialmente a otra, cuya techumbre se derrumbó. Además, las llamas alcanzaron una tenada y provocaron daños en una tercera casa, según informa el SEPA.

El 112 Asturias recibió el aviso poco después de las tres de la madrugada, cuando se alertó de que ardía el tejado de una vivienda y que las llamas salían de la chimenea. En el lugar había tres casas adosadas y todos los ocupantes se encontraban ya en el exterior.

Hasta la zona se desplazaron dotaciones de los parques de Piloña y Cangas de Onís, además del jefe de la zona oriental, y posteriormente un efectivo del parque central de La Morgal con una autobomba nodriza. A las 6 horas el incendio se dio por controlado y parte de los equipos regresaron a sus bases, permaneciendo en el lugar cuatro bomberos del parque piloñés realizando tareas de enfriamiento y desescombro.