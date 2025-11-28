El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los bomberos lograron controlar el fuego poco antes de medianoche. SEPA

Pavoroso incendio en Ponga: arde la vivienda ubicada en el piso superior de un bar

El fuego calcinó la parte superior del inmueble y un hombre tuvo que ser atendido en el lugar por inhalación de humo

P. Á.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:27

Comenta

Un incendio declarado en la planta superior de bar Casa Hermógenes, en la localidad de Sellaño, en Ponga, ha causado importantes daños en la vivienda ahí ubicada. Las llamas se desataron alrededor de las 19.20 horas del jueves y provocaron el colapso de la techumbre y del piso de arriba.

Los servicios sanitarios movilizados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), equipo de Atención Primaria de Ponga con ambulancia de soporte vital básico de Cangas de Onís, atendieron a un varón de 73 años de edad afectado levemente por inhalación de humo. Fue dado de alta in situ no precisando trasladado.

El fuego, que ya se ha dado por controlado, obligó a intervenir a efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Cangas de Onís, Piloña, Llanes y La Morgal junto al jefe de zona del oriente.

Imagen secundaria 1 - Pavoroso incendio en Ponga: arde la vivienda ubicada en el piso superior de un bar
Imagen secundaria 2 - Pavoroso incendio en Ponga: arde la vivienda ubicada en el piso superior de un bar

A primera hora de la mañana, seguían en el lugar realizando tareas de refrigeración y desescombro dos dotaciones de Bomberos del SEPA. El fuego se dio por controlado a las 23.46 horas tras asegurarse que las llamas se propasen a una vivienda contigua.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso alrededor de las 19.20 horas del jueves y rápidamente la Sala 112 del SEPA activó a Bomberos de Cangas de Onís, Piloña, y otras tres dotaciones con tres autobombas, una desde Llanes y otras dos desde el parque central de La Morgal. El incidente también se comunicó a la Guardia Civil

Otro incendio en Lena

Por otro lado, efectivos de Bomberos del SEPA del parque de Mieres extinguieron, también durante la noche del jueves, el incendio declarado en una panera utilizada como vivienda en la localidad de Piedraceda, Lena.

El fuego calcinó casi por completo la construcción manteniéndose sólo la estructura. No se registraron daños personales. El 112 Asturias recibió el aviso a las 20.34 horas y los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 00.02 horas del viernes. El incidente se comunicó a la Guardia Civil.

