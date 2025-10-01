Llanes dará ayudas por 30.000 euros a las fiestas que no organizan los bandos La convocatoria se destinará a las fiestas populares que no responden al sistema tradicional del concejo y se pueden solicitar hasta el 11 de octubre

Miércoles, 1 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Llanes ha publicado la convocatoria de ayudas económicas dirigidas a asociaciones y entidades del concejo de Llanes para el desarrollo de festejos populares durante el año 2025 que no resulten encuadrados en el sistema tradicional de bandos. Esta convocatoria se hizo pública la semana pasada con su publicación en el BOPA, y contará con un montante total de 30.000 euros.

Podrán optar a la concesión de las mismas las asociaciones y entidades legalmente constituidas que, sin ánimo de lucro, promuevan la organización de fiestas y festejos tradicionales durante el año 2025, quedando excluidos de la presente convocatoria de subvenciones los interesados que en este ejercicio económico hayan recibido subvención o ayuda municipal por la misma actividad, en particular los beneficiarios del modelo específico de bandos, y aquellos cuya relación con el Ayuntamiento se rija por convenios específicos y así figuren nominativamente en los presupuestos.

Estas subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos. Las solicitudes y anexos se encontrarán en el Registro General del Ayuntamiento de Llanes y en la web municipal.

El plazo para presentar las solicitudes se extiende hasta el próximo 11 de octubre. Las solicitudes, así como la documentación complementaria, se dirigirán al alcalde del Ayuntamiento de Llanes y se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Llanes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, o por cualquiera de los otros medios legalmente establecidos.