Entrada del santo en la plaza de Parres Sobrino. E. C.

Llanes se ilumina por San Roque

La fiesta en honor al santo de Montpellier abarrotó las calles de la villa con miles de sanrocudos vestidos de llaniscas y porruanos, música y bailes tradicionales y fuegos artificiales

A. C. Rodríguez

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:22

Era bien temprano cuando una potente descarga anunciaba en Llanes el inicio de la programación festiva del día de San Roque. No tardó 'España cañí' en sonar por las calles de la villa ni la Banda de Gaitas de San Martín del Rey Aurelio en animar el pasacalles que precedió la solemne función religiosa en honor al santo de Montpellier, en la que la Schola Cantorum parroquial interpretó la parte musical. Finalizada la misa, la procesión siguió el recorrido de costumbre hasta la Plaza de Parres Sobrino, donde jóvenes vestidas de llaniscas, con sus siemprevivas en las solapas, ofrecieron los ramos para que, a continuación, los peregrinos del bando interpretaran la antigua y tradicional danza peregrina ante San Roque.

Tras devolverlo a su capilla, comenzó el Festival Folclórico, a cargo de los jóvenes del bando, de la Villa, de Pancar y de Cabrales, que interpretaron el Fandango de Pendueles, la Danza del Señor San Pedro, la Jota del Cuera, el Xiringüelu de Naves, el Trepeletré del valle de Ardisana y el Corri-Corri de Cabrales, poniendo el broche de oro con el Pericote de Llanes.

Quedaba la tarde para más casacalles, danza prima, el multitudinario encuentro de gaiteros, y el peregrinar de las bandas de gaitas hacia la Playa de El Sablón, donde se habrían de lanzar los fuegos artificiales. A cargo de la verbena, La Rebelión y La última legión.

