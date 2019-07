El Motorbeach se va de Asturias por el tiempo y la falta de ayudas públicas Asistentes este fin de semana al festival Motorbeach, celebrado en el concejo de Caravia. / XUAN CUETO El festival de Caravia, con 9.000 asistentes y un impacto económico anual de «dos millones de euros», se trasladará el próximo año a Castilla GLORIA POMARADA PRADO. Martes, 30 julio 2019, 00:18

No habrá octava edición del festival Motorbeach en Caravia ni en ningún otro punto de Asturias. La decisión de abandonar el concejo que vio nacer al evento que aúna motor, surf y música es firme y tras ella se esconden dos motivos: el tiempo y la falta de ayudas públicas. Así lo explica el responsable de la organización, Paulino Rodríguez, que trasladaba la noticia a los asistentes al cierre de la presente edición, en la noche del domingo. «La previsión a día de hoy es que nos vamos a ir de Asturias», explica. La cuestión económica, directamente relacionada con las previsiones meteorológicas, ha inclinado la balanza hacia la marcha. «Esas previsiones hacen mucho daño, este fin de semana dieron que llovía y al final hizo solazo», lamenta Rodríguez, una crítica extendida entre el sector turístico asturiano desde tiempo atrás, que viene alertando de la pérdida de clientela que implica la falta de exactitud.

En el Motorbeach, la estimación de afluencia en los cuatro días de este último festival es de 9.000 personas, si bien sus expectativas eran superiores, tras años de hasta 30.000 asistentes. «Esperábamos el triple, el tiempo es un condicionante», afirma. El único factor que podría impedir su traslado, continúa, sería la recepción de ayudas que «amortiguasen» las pérdidas. El ejemplo está en otras comunidades autónomas, indica Rodríguez, con experiencia en la organización de eventos en Galicia. «Allí nos dan entre 15.000 y 25.000 euros, lo que ayuda en caso de lluvia», explica. El mismo modelo de colaboración, apunta, se aplica en los tres grandes festivales que resisten en el norte de España: el BBK vasco y los gallegos O Son do Camiño y Resurrection. En el caso del festival de Bilbao, la subvención municipal ha llegado a suponer el 20% del total, hasta 1,4 millones de euros. En O Son do Camiño, Rodríguez sostiene que las ayudas de la Xunta ascienden a «los dos millones de euros», cifras no exentas de críticas en ambas comunidades.

«El riesgo es muy grande y son decenas de miles de euros que se dejan de ingresar, solo lo podría suplir una ayuda de Turismo», sostiene el organizador, que indica que en el caso del Principado «no hay involucración» y el apoyo es «nulo». «Si traemos millones a una zona lo lógico es que el evento se cuide», insiste Rodríguez, que baraja trasladar la decisión al Gobierno autonómico, si bien «la esperanza de cambio es cero». «Aquí la única ayuda que te dan es dejarte hacer», censura. No obstante, de esa crítica libra al Ayuntamiento de Caravia, que «siempre ha ayudado en lo que ha podido». «La alcaldesa -Salomé Samartino (PP)- un diez, pero ella no puede hacer más, sabemos que es un concejo pequeño», reconoce Paulino Rodríguez.

Empresas de la zona

La celebración del Motorbeach en el entorno de la playa de La Espasa ha dejado en estos años visitantes tanto en Caravia como en los concejos de la zona. «La mayor pérdida es para la comarca», considera Rodríguez. Según los cálculos de la organización, el impacto económico anual de la cita supone cerca de los dos millones de euros. «Lo hoteles de toda la zona estaban llenos, incluso hubo gente que se quedó en Gijón y Llanes», apunta sobre esta última edición. El del Motorbeach es además un público «con un poder adquisitivo medio alto, se gastan una media de 200 a 300 euros», sostiene Rodríguez. «Además todas las empresas que subcontratábamos se intentaba que fuesen asturianas», señala. En cuanto a empleo, durante los días del festival se movilizan «entre sesenta y setenta personas», mientras que a lo largo del año son diez los que permanecen vinculados a la organización.

Esas cifras repercutirán a partir del próximo año en el nuevo enclave elegido, fuera de Asturias. «Por mucho amor que le tengamos a la tierra no podemos seguir así», dice Rodríguez, asturiano residente en Madrid. Por el momento, las ubicaciones que barajan desde la organización sitúan al Motorbeach en zonas cercanas a la región, pero con un clima «más seco». «En principio algún sitio de Castilla: Burgos, Soria, el Lago de Sanabria o Barrios de Luna», adelanta el responsable, que comenzará ahora a reunirse con los alcaldes de cada municipio. «Caravia deja el listón muy alto», lamenta. A pesar de la pérdida del entorno natural, desde la organización consideran que no verán disminuida la afluencia, pues el suyo es un «público fiel».