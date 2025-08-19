Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes El hombre fue arrollado por un vehículo en una zona con buena visibilidad, pero muy transitada en verano

El accidente se produjo en la recta de la As-115 a su salida de Posada de Llanes, a la altura del desvío hacia Turanzas, una zona caracterizada por una larga recta.

Octavio Villa Gijón Martes, 19 de agosto 2025, 21:37

Un ciclista vecino de Barakaldo (Vizcaya) de 63 años perdió la vida a las seis menos veinte de esta tarde al ser arrollado por un vehículo de matrícula extranjera a la altura del kilómetro uno de la carretera As-115 (Posada de Llanes-Alto de La Robellada), en circunstancias que se desconocen. Los servicios sanitarios personados en el lugar no pudieron hacer más por el hombre que certificar su fallecimiento.

El siniestro ocurrió en un tramo recto y con limitación de velocidad a 50 kilómetros por hora, dada la cercanía de Posada, el cruce con una carretera lateral en la que está ubicada una gasolinera, y otro cruce de acceso al pueblo de Turanzas. Se trata de un tramo de altísimo tránsito de vehículos durante la época estival, pues es la carretera natural de comunicación entre Llanes y los concejos de Cabrales y Onís.

Las circunstancias del accidente las está investigando el equipo UNIS de la Guardia Civil de Ribadesella.

