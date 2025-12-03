Cien nuevas plazas de aparcamiento y una senda peatonal: comienza una petición histórica en Covadonga El proyecto se realizará en la finca de Les Llanes para poner fin a los problemas de movilidad ocasionados por la gran afluencia de visitantes al Real Sitio y la previsión es que los trabajos finalicen en junio de 2026

Recreación de cómo quedaría el aparcamiento habilitado en la finca de Les Llanes, con la Basílica de Santa María la Real al fondo.

Covadonga es uno de los destinos turísticos de Asturias por excelencia. Cada año el Real Sitio acoge a decenas de miles de visitantes, muchos de los cuales aprovechan para subir hasta los Lagos. Esta situación ha llevado, en ocasiones, a saturar las limitadas plazas de aparcamiento que hay en la zona. Ya en 2023 el entonces abad, Adolfo Mariño, reclamaba «sentarse a ver si hay una salida» a los problema de la movilidad y apuntaba a habilitar «más aparcamiento», por ejemplo en la finca de Les Llanes. Precisamente esa ha sido la solución escogida y el Gobierno de Asturias ya ha iniciado la recuperación de la citada finca para construir un aparcamiento de cien plazas y una senda peatonal hacia Covadonga. La inversión asciende a 1,75 millones e incluye un parking, un área de recreo y un camino para ordenar las entradas al Real Sitio y mejorar su accesibilidad.

El Consejo de Gobierno ha autorizado recientemente un gasto de 1.756.142 euros, financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), para encargar a Tragsa la ejecución del proyecto, que se prevé finalizar en junio de 2026, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Esta actuación busca garantizar la compatibilidad entre la preservación del valor patrimonial y paisajístico de la zona y su potencial como destino turístico y religioso, un criterio recogido también en el plan especial de Covadonga.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha destacado en la presentación que la obra corregirá una situación prolongada en el tiempo. «Esta finca llevaba demasiados años desaprovechada y era una asignatura pendiente. Hoy damos el paso que Covadonga necesitaba: recuperar, ordenar y proteger un espacio clave para miles de visitantes y peregrinos», ha dicho.

Senda de Muñigo

La pieza central de la intervención será el nuevo aparcamiento para un centenar de vehículos, así como la creación de una senda peatonal directa entre Les Llanes y la Basílica mediante la recuperación del antiguo Camino de la Estación, lo que permitirá habilitar un itinerario seguro, accesible y coherente para visitantes y peregrinos. También se acondicionará la senda de Muñigo.

Ampliar En la imagen, de izquierda a derecha: el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño; la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo; el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, y el concejal Severino Asprón Alonso.

Llamedo ha subrayado que esta obra responde a una «demanda histórica» y a criterios de planificación recogidos en el plan especial: «Recuperar Les Llanes es más que mejorar un aparcamiento; es transformar un espacio degradado en un acceso ordenado, amable y sostenible al Real Sitio».

Restauración de dos edificaciones

El proyecto contempla, además, la restauración de la techumbre de dos construcciones tradicionales: la casona y la panera de la finca, en las que también se consolidarán elementos para garantizar su conservación de cara a futuros usos públicos vinculados a la visita y a la gestión turística. «No solo actuamos sobre la movilidad: también recuperamos patrimonio. Es una inversión que protege nuestra identidad y prepara Covadonga para las próximas décadas», ha añadido Llamedo.

La intervención incluye la renovación de la Oficina de Turismo, ubicada en la antigua estación del tranvía (1908), que se remozará para cumplir con los criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y modernización de servicios.

Igualmente, se demolerán dos casetas en ruina, señaladas por el plan especial como construcciones que distorsionan el paisaje y carecen de valor patrimonial.

La actuación incorpora además un sistema de bicicletas eléctricas compuesto por ocho unidades, ocho aparcabicis con bloqueo seguro y una plataforma digital para su gestión remota.