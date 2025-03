Las obras avanzan en Covadonga en el primer día con cortes al tráfico

Gloria Pomarada Lunes, 25 de noviembre 2019, 14:04 | Actualizado 15:00h. Comenta Compartir

Covadonga encara su tercera semana de obras con restricciones al tráfico. Desde las 08.00 horas de este lunes, el acceso permanece restringido desde la rotonda de El Peregrino, si bien turismos y vehículos de reparto pueden llegar hasta el hotel Pelayo.

Entre los visitantes que se han animado a subir al Real Sitio este lunes, el corte no ha supuesto mayor molestia. «Nos encontramos con el corte, no sabíamos nada pero hemos subido caminando», explicó Juan Sanz, llegado desde Navarra. De Madrid, Mallorca y distintos puntos de Asturias procedía un grupo de jóvenes que desconocía también que hoy comenzaba el cierre. «Llegamos hasta arriba y al ver las vallas dimos la vuelta, dejamos el coche donde el hotel. Al ser lunes no hay mayor problema», explicaron.

Desde el Cabildo, el abad Adolfo Mariño destaca el avance de los trabajos, que se centran en esta primera fase en levantar la explanada para renovar las canalizaciones y el asfalto. «Eran unas obras muy necesarias y van a buen ritmo. La empresa es muy solvente y el Principado está haciendo un seguimiento constante», destacó. El abad confía de hecho en que durante el puente de la Inmaculada, el santuario luzca despejado. Este primer corte desde la rotonda se prolongará hasta el viernes a las 20 horas.

Más información Los cortes en el acceso a Covadonga se prolongan desde hoy hasta el viernes