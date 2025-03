«Las obras eran necesarias y avanzan a buen ritmo», dice el abad de Covadonga

G. POMARADA COVADONGA. Martes, 26 de noviembre 2019, 00:15 | Actualizado 04:12h. Comenta Compartir

El Real Sitio de Covadonga está ya inmerso en su tercera semana de obras, con la novedad que desde ayer y hasta el viernes se aplicarán cortes de tráfico para facilitar los trabajos. Desde las 8 horas de la pasada mañana, el acceso permanece restringido desde la rotonda de El Peregrino, si bien turismos y vehículos de reparto pueden llegar hasta el hotel Pelayo. En plena temporada baja y en un día como el lunes, de cierre habitual para instalaciones como el Museo o establecimientos hosteleros, la afección no supuso mayor molestia para los visitantes que se animaron a subir al Santuario. «Nos encontramos con el corte, no sabíamos nada, pero hemos subido caminando», explicó Juan Sanz, llegado desde Navarra junto a su esposa. De Madrid, Mallorca y distintos puntos de Asturias procedía un grupo de jóvenes que desconocía también que ayer comenzaba el cierre. «Llegamos hasta arriba y al ver las vallas dimos la vuelta, dejamos el coche donde el hotel. Al ser lunes no hay mayor problema y a nosotros no nos cuesta caminar, será más complicado para la gente mayor», apuntaron.

En esta primera fase, los trabajos financiados por el Principado y ejecutados por la empresa Contratas Souto, se centran en levantar el pavimento de la explanada para renovar las canalizaciones y el asfalto. De hecho, la zona de la Vía Sacra y los aparcamientos, una de las más deterioradas, ya ha sido retirada en estas semanas iniciales y las labores se extienden ahora hacia el área de la Escolanía y la Santa Cueva. «Eran unas obras muy necesarias y van a buen ritmo. La empresa es muy solvente y el Principado está haciendo un seguimiento constante», destacó el abad Adolfo Mariño, que confía en que el tiempo acompañe para mantener el progreso. La previsión inicial es que este primer corte se prolongue hasta el viernes a las 20 horas y el abad ya ha trasladado su petición de que para el puente de diciembre no se apliquen restricciones.

A pesar del aspecto inusual que luce el Santuario, plagado de maquinaria y vallas, Mariño indica que la afluencia de fieles y turistas no se ha visto afectado. «Hubo gente a montón a pesar de la obra, a Covadonga siempre se sube y ahora en otoño tenemos muchos viajes de mayores», explicó.

La inversión autonómica en la reforma de la explanada alcanza los 433.277 euros y los trabajos se desarrollarán en tres fases: una primera hasta final de año, la segunda en primavera y la última en otoño de 2020. El proyecto contempla tanto la instalación de nuevo pavimento, con la piedra 'rojo Covadonga' como distintivo, como la mejora de la accesibilidad y la colocación de bolardos para delimitar futuras zonas peatonales.

Más noticias Cangas y el Principado comienzan a trabajar en el plan de Lagos para 2020