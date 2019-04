El Plan de Los Lagos comienza estrena barreras y cámaras Un autobús, accediendo a Los Lagos de Covadonga. / NEL ACEBAL. La ordenación del acceso a la zona comienza con éxito esta Sema Santa. Será el plan más largo, ya que tendrá 165 días de vigencia LUCÍA RAMOS Sábado, 13 abril 2019, 19:25

El Plan especial de transporte a los Lagos de Covadonga de 2019 arranca con éxito. Además de ser el más largo hasta el momento, con 165 días de vigencia, será también la primera vez que el sistema de barreras, cámaras y paneles instalado por la DGT funcione a pleno rendimiento durante toda la temporada, pues solamente había sido probado durante los cuatro días del puente de Diciembre de 2018.

Con algunas dudas, pero muy buenas impresiones comenzaban por la mañana a acceder al Parque de Picos los primeros visitantes. Debido a las restricciones, lo hacían en los autobuses de ALSA o en los taxis locales. «Los Lagos son espectaculares. Quisimos traer a los niños para que los conocieran y están encantados», apuntaban los logroñeses Ana Corral e Igor García, quienes acudieron junto a sus hijos, Leire, Paula y Mateo. «La idea es muy buena, pues es necesario preservar esta espacio si queremos seguir disfrutando de él», aseveraron.

Más directa era la madrileña Beatriz Manzano, quien junto a su marido, Daniel Gutiérrez; su cuñada Rocío y sus hijos, Santiago y Jorge disfrutaba de una jornada de observación de aves junto a Birdwatch Asturias. «La regulación es necesaria y beneficiosa para el turismo, pues si vengo y me encuentro esto como la Gran Vía, no vuelvo», apuntó. Y los ciclistas de Vigo y Bilbao Emilio Rodal y Carlos Freire no podían estar más de acuerdo. «Subir a los Lagos con el tráfico abierto es un drama, pues si no te llevas algún susto, te vas tragando el humo de los coches, es mucho mejor para todos así», aseveraron.

Hasta Covadonga se acercaron el director del Parque, Pablo García, y el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, quienes se mostraron satisfechos con el arranque del plan. Durante la mañana de ayer se vivieron también momentos de tensión en los Picos después de que una llamada al 112 alertase de un alud en el pico Tesorero en el que «podía haber personas atrapadas». Finalmente, el Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA desplazado hasta el lugar comprobó que no había nadie herido y afectado.