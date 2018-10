«Hay que proteger a los rebaños y darles subvenciones», defiende Ciudadanos Nicanor García, en la mesa, con los ganaderos de la comarca. / ACEBAL G. POMARADA ARRIONDAS. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:40

El diputado de Ciudadanos Nicanor García mantuvo ayer un encuentro en Arriondas con ganaderos llegados de distintos puntos de la comarca, desde el Sueve a Picos pasando por el Cuera, con el fin de «conocer los problemas del Oriente e incorporar sus preocupaciones al programa electoral» de 2019. Para García, una de las principales amenazas del sector es la fauna salvaje, por lo que su grupo presentará en la Junta General una iniciativa encaminada a «paliar los daños del lobo en esta zona», que «no es una zona lobera y tipificada en el plan del lobo. Hay que autorizar batidas para que los que están fuera de su hábitat no hagan daño», dijo. Al parlamento asturiano llevará también Ciudadanos otra iniciativa relacionada con la compatibilidad entre conservación y actividad económica en el Parque Nacional de los Picos de Europa. «Hay que dar voz a sus habitantes. No podemos poner solo trabas, también hay que ayudar», sostuvo. Y aludió en este sentido a actividades como la elaboración de quesos: «No puede ser que cada vez haya menos ganado porque va a derivar en que no haya leche para los quesos asturianos, hay que proteger a esos rebaños y darles subvenciones».

Respecto al papel de Ciudadanos en las elecciones municipales de 2019, García señaló que presentarán candidatura «en la inmensa mayoría de concejos del Oriente». Para ello celebrarán próximamente reuniones en la comarca con el fin de «expansionar el partido», dijo acompañado por la agrupación de Parres.