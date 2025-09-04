Rescatan a dos alemanes que pasaron la noche perdidos en la Ruta del Cares Los compañeros de los montañeros dieron la voz de alarma después de que no regresaran al hotel ni contestaran a sus llamadas

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), ha localizado ilesos a dos varones alemanes en la Ruta del Cares, Cabrales. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió, a las 23.09 horas de ayer, una llamada en la que se explicó que eran compañeros de dos varones que habían salido a hacer la Ruta del Cares y no habían regresado al hotel en el que se alojaban y no contestaban a sus llamadas.

El equipo de rescate salió en su búsqueda a primera hora de esta mañana y a las 8.39 horas indicaron que habían localizado, ilesos, a los dos hombres en la parte baja de la Canal del Agua. Los afectados explicaron que habían subido a Amuesa y Cabrones y se desorientaron bajando la Canal del Agua, llegando a un punto, en la zona de los cortados del Cares, en el que no tenían opción de salida. Un bombero-rescatador accedió a ellos mediante una operación de grúa, y con otras dos, los rescatadores los pudieron extraer del lugar e izar a la aeronave. Luego se trasladó a ambos hasta Poncebos.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, que activó al GREIM, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de Castilla y León y Cantabria.

