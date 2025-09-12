El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Rescatan a un hombre con una luxación de hombro en el Pico Cabrones

Fue trasladado al Hospital Comarcal de Arriondas

E. C.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:46

El Grupo de Rescate de Bomberos ha evacuado a un hombre que se lesionó mientras se encontraba en el Pico Cabrones, en el macizo central de Picos de Europa. El afectado, que ha sido trasladado al Hospital Comarcal de Arriondas, presentaba una luxación de hombro.

Una llamada recibida en el 112 de Cantabria, explicó que eran dos personas y una de ellas se había accidentado cuando se encontraban en la zona más alta de la arista que va de los Cabrones a Torrecerredo.

Cuando los rescatadores llegaron a la zona, tras aligerar el helicóptero por el fuerte viento, bajaron con el afectado al médico-rescatador y a un bombero-rescatador. Tras suministrarle analgesia e inmovilizarle, se procedió a su extracción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  3. 3 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  5. 5

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  6. 6 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  7. 7 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  8. 8

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  9. 9

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rescatan a un hombre con una luxación de hombro en el Pico Cabrones

Rescatan a un hombre con una luxación de hombro en el Pico Cabrones