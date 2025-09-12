Rescatan a un hombre con una luxación de hombro en el Pico Cabrones Fue trasladado al Hospital Comarcal de Arriondas

El Grupo de Rescate de Bomberos ha evacuado a un hombre que se lesionó mientras se encontraba en el Pico Cabrones, en el macizo central de Picos de Europa. El afectado, que ha sido trasladado al Hospital Comarcal de Arriondas, presentaba una luxación de hombro.

Una llamada recibida en el 112 de Cantabria, explicó que eran dos personas y una de ellas se había accidentado cuando se encontraban en la zona más alta de la arista que va de los Cabrones a Torrecerredo.

Cuando los rescatadores llegaron a la zona, tras aligerar el helicóptero por el fuerte viento, bajaron con el afectado al médico-rescatador y a un bombero-rescatador. Tras suministrarle analgesia e inmovilizarle, se procedió a su extracción.