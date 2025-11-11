El Consejo Escolar carga contra la situación de la escuela infantil de Piloña: «Es precaria» Critica que no se haya cumplido con los plazos para abrir dos nuevas aulas y acoger a más niños: «Hay había inscritos y se han quedado en el aire»

Soraya Pérez Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 16:27 | Actualizado 16:45h.

La escuela infantil de Piloña no atraviesa su mejor momento. Belén García Cabo y Sara Méndez, miembros del Consejo Escolar aseguran que la situación del centro, recientemente integrado a la red de Les Escuelines del Principado, «es precaria». Así lo afirma porque, según relata, la escuela, que cuenta con tres aulas, tenía pendiente la apertura de otras dos que acogerían a unos 15 niños más, pero los plazos no se cumplieron y las familias fueron derivadas a otros centros y otras están «en espera».

«La ampliación debía estar lista ya, precisamente porque el centro ya pasó a manos de la Consejería de Educación y ahora forma parte de la red autonómica. El problema es que había niños ya inscritos desde septiembre y se han quedado en el aire. Algunos fueron a otros centros y otras familias están esperando que se les de una solución», dijo García Cabo.

Según la representante del Consejo Escolar, sumado a este problema, también hacen falta maestras. «Deberían ser un total de ocho maestras, y sólo hay tres a jornada completa mientras que otras sólo hacen jornada parcial. En total son 41 niños: ocho bebés, quince niños de 1 y 2 años y dieciocho de más de 2 años», explicó.

«Hmos solicitado a la Consejería de Educación que nos de una solución porque las otras maestras sólo tienen media jornada, no hay personal. Además, se da la circunstancia de que estuvieron de baja, toda la semana pasada, las educadoras de jornada completa y dos de jornada parcial. Debido a ello, no estaban cubiertas las necesidades del horario que nos ofertaban a los padres», comentó a EL COMERCIO Belén García Cabo.

«Debería haber siempre dos maestras por aula»

Esta situación, según aseguró, se trasladó a la Consejería de Educación, pues «no se cumplen los horarios fijados, se nos ha quitado la opción de la siesta y ahora la consejería, como nos quejamos, lo que hace es dejar a dos trabajadoras solas hasta las tres de la tarde», destacó.

Para la representante del Consejo Escolar, esto no se justifica de ninguna manera porque «debería de haber siempre dos profesoras por aula y una dirección», zanjó.

Por último, García Cabo explica que esta situación no es nueva. «Hace menos de un mes, una maestra también quedó de baja y estuvo tres semanas ausente y no se cubrió esa plaza. Fueron las demás docentes las que tuvieron que atender las actividades que tenía que hacer esta persona, como mejor pudieron», indicó.

