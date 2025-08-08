El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El impresionante operativo de la Guardia Civil para detonar tres granadas halladas en una cueva en El Mazucu.
Detonan tres granadas de la Guerra Civil que estaban ocultas en una cueva de El Mazucu

Un grupo de espeleólogos halló los explosivos una torca de 50 metros de profundidad y especialistas de la Guardia Civil se encargaron de recogerlos y destruirlos con seguridad

P. Pérez

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:12

Llevaban aproximadamente nueve décadas ocultas en una cueva ubicada la zona de El Mazucu, en el concejo de Llanes, hasta que un grupo de espeleólogos las encontró el pasado miércoles, 6 de agosto. Rápidamente informaron a la Guardia Civil de tal peligroso hallazgo: dos granadas de la época de la Guerra Civil española. Sin perder tiempo, ewl acuartelamiento de la Benemérita de Cangas de Onís envió a la zona a los componentes del GREIM y del Grupo Especialista en desactivación de Explosivos (GEDEX).

Para llegar a boca de la cueva en la que se localizaban las granadas, los agentes tuvieron que superar una ascensión de 400 metros de desnivel. Allí se encontraron una torca de 50 metros de profundidad en la que ya se había instalado el acceso por ese grupo de espeleólogos.

Los especialistas del GREIM tuvieron que hacer tres rápeles con tres fraccionamientos, localizando las dos granadas señaladas por los espeleólogos. Tras efectuar un reconocimiento, localizaron una tercera granada más.

Dadas las condiciones de verticalidad y lo estrecho de la boca de entrada, el personal del GREIM tuvo que ascender con las granadas de manera individual para evitar el contacto entre ellas. Posteriormente, ya en la boca de la cueva y con las medidas de seguridad pertinentes, se pudieron detonar las granadas por parte los GEDEX de la Guardia Civil.

