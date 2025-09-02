Vox critica al alcalde por recoger firmas contra la «sentencia firme» que anula la compra del Cine Colón por el Ayuntamiento

E. C. Cangas de Onís Martes, 2 de septiembre 2025, 22:08 Comenta Compartir

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, Ángel D. Tejuca, salió hoy al paso de la recogida de firmas que el alcalde del municipio, el popular José Manuel González, encabezó el pasado viernes en Llanes, en los prolegómenos del acto del premio Tomás Antuña, y que se repitió en domingo en la capital canguesa durante el mercado dominical. Según el concejal de Vox, lo que pretende «el equipo de gobierno del PP y sus socios del PSOE» es validar ante la ciudadanía una decisión, la compra del Cine Colón por parte del Ayuntamiento en 855.015 euros a la familia propietaria, «la viuda e hijos de Víctor Fernández». El problema, según Vox, es que dicha compra «ha sido anulada por el juzgado mediante sentencia que ya es firme y que obliga a que en diez días hábiles se cumpla en todos sus términos».

Explica Tejuca que «no nos oponemos a la compra, pero por el justiprecio que figura en el informe pericial, observando la legalidad y siempre que se destine a un fin útil, y no para lo que se pretende, función que ya cumplen dos centros en Cangas», concretamente «la Casa de Cultura y la antigua parroquia y actual Áula de la Monarquía Asturiana», cada una de ellas con salón de actos para 200 personas, según indica el edil. Añade Tejuca que «nosotros proponíamos que el cine, de adquirirse, se comprase en el justiprecio que figura en el informe pericial, de 422.000 euros, y que se usase para habilitar en él una sede judicial con dos juzgados. Además, hay vecinos que nos han transmitido que sería prioritario para Cangas de Onís contar con un nuevo centro de salud».

Fuentes municipales indicaron que en la recogida de firmas llevada a cabo en el acto que el PP regional organizó en Llanes el viernes pasado, y al que asistió la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y en la del domingo en Cangas suscribieron el apoyo a la compra del inmueble por parte del Ayuntamiento «unas 800 personas», si bien el edil de Vox precisa que «no se puede ejercer la mendicidad indiscriminada y cohercitiva de apoyos frente a una sentencia judicial firme, haciéndolo, además, fuera de los límites del concejo con personas que, en su mayoría, desconocían que estaban firmando contra una sentencia judicial ni las interioridades del acuerdo».

Por otra parte, Vox anotó la existencia «de un anónimo que le ha llegado a algunos clubes deportivos de Cangas de Onís pidiéndoles la adhesión a la decisión de compra y en contra de la sentencia, argumentando dicho anónimo que 'defenderemos frente a trabas y bloqueos' dicha decisión de la coalición PP-PSOE del Ayuntamiento y pidiendo a los clubes que apoyen dicho anónimo, lo que no se puede hacer, puesto que en los clubes hay personas de todas las tendencias políticas».

Por todo ello, Tejuca recuerda que «la decisión, como consta en la sentencia judicial, supondría un gravoso daño económico al Ayuntamiento, que PP y PSOE pretenden infligir a los intereses de todos los cangueses, que son los que pagan los impuestos», y anuncia que defenderá la ejecución de la sentencia «pese a que desde la Alcaldía ya se acogen a que van a consultar con la jueza cómo se debe ejecutar la sentencia y que la van a tener informada, para retrasar o evitar la ejecución. Y la señora jueza no está para darles clases de derecho».

