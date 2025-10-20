El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un oso, junto al colmenar de Álvaro Queipo, en Cangas del Narcea.

Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»

Álvaro Queipo, que salvó gran parte de la cosecha en agosto ante el riesgo de incendios, alerta de que la recuperación de esta especie «ha disparado» los daños a ganado, colmenas y cultivos

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:54

Un oso pardo destroza por completo el colmenar que el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, construyó durante la pandemia en la localidad de Sorrodiles, en Cangas del Narcea. «Sabíamos que este día podía llegar... Como a tantos apicultores, agricultores y ganaderos a mí también me ha tocado», lamentaba el dirigente popular a través de redes sociales, donde compartió varias imágenes del animal acampando a sus anchas en el colmenar que se convirtió en un refugio para el diputado popular durante la pandemia.

«No dejó una en pie», asegura el dirigente, quien no pone en duda que el oso pardo sea un «animal emblemático» de Asturias que ha estado en peligro de extinción, pero «tampoco se puede negar que su recuperación es hoy una realidad y el número se ha incrementado tanto que los daños al ganado, colmenas y plantaciones se han disparado».

Queipo reconoce que, por fortuna, había sacado buena parte de la cosecha el pasado mes de agosto para «salvarla de los incendios» que aquel mes asolaron con fuerza el suroccidente asturiano y, recuerda, «dejaron el fuego a unos metros».

Por ello, «quedamos sin colmenas pero, al menos, nos quedamos con gran parte de la miel». Eso sí, lamenta, el próximo año deberá empezar «de cero».

