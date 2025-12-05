El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Mayoral. José Simal
Condenado en un consejo de guerra del franquismo

Pablo Mayoral: «Más que las palizas y torturas, me duelen los compañeros masacrados por la dictadura»

«Eso no se olvida nunca», cuenta Pablo Mayoral, uno de los condenados en uno de los últimos consejos de guerra del franquismo, «un régimen criminal hasta el fin del dictador» y que «no cayó solo»

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:11

Comenta

Pablo Mayoral (Madrid, 1951) tenía 24 años cuando pidieron para él pena de muerte y fue condenado a treinta de prisión. Militante en las ... filas del Partido Comunista de España (marxista-leninista), donde era el responsable de propaganda, y del FRAP, fue procesado en los últimos consejos de guerra del franquismo, en 1975. El mismo proceso judicial que acabó con la ejecución de sus compañeros del FRAP José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz, Xosé Humberto Baena y los integrantes de ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegui. Finalmente, pasó dos años y medio en las cárceles de Carabanchel, Cartagena y Cáceres y salió en libertad en noviembre de 1977, en aplicación de la Ley de Amnistía. Desde entonces, no ha cesado en su activismo antifascista, que lo trajo al Ateneo Obrero de Gijón para presentar el libro '27 de septiembre 1975. Los últimos fusilamientos de la dictadura franquista', de la mano de La Comuna d'Asturies.

