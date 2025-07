El PSOE dice que «Asturias hizo los deberes» y la oposición critica el silencio de Barbón

«Frente a un presidente ausente; frente a un consejero complaciente; pese a un gobierno que pasa de convocar la Mesa de Financiación Autonómica; frente ... a tres grupos de la izquierda que, además de llevar toda la mañana intentando dinamitar el consenso, ante el mayor ataque a la financiación autonómica nos traen una proposición no de ley de hace un año, frente a todo esto los asturianos pueden estar tranquilos porque la oposición, o una parte de ella, va a estar a la altura y votaremos a favor».

Desde su escaño, y cuando los diputados del Parlamento asturiano llevaban tres horas debatiendo sobre lo mismo, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, acabó con la tensión. Su sí a la proposición no de ley firmada por los tres grupos de la izquierda, PSOE, Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé, era la antesala a que su socio parlamentario, el PP, hiciera lo mismo y, tras encallar la propuesta de la derecha, Asturias sí tendría un frente común contra el acuerdo bilateral catalán.

La tensión del primer pleno, en el que se cruzaron descalificaciones, hacía temer que el consenso en la defensa de una financiación autonómica solidaria saltara por los aires. No obstante, el consenso no evitó que la oposición marcara sus críticas «el silencio de Adrián Barbón». Presente en la sala, el presidente del Principado no tomó la palabra, sino que fue el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, el encargado de defender la posición del Gobierno regional.

«No es aceptable que el presidente se esconda en el Parlamento. Hoy era un día para estar a la altura y el PP lo ha hecho», dijo tras votar a favor de la propuesta de la izquierda, pese al rechazo que cosechó la suya.

Asturias, infrafinanciada

Sin atender a esas críticas, el consejero de Hacienda optó por ofrecer un discurso en el que reiteró la posición del Principado «de utilizar todo lo que esté en nuestra mano», para evitar que la financiación deje de ser solidaria.

Guillermo Peláez recordó que «todas las comunidades estamos infrafinanciadas», ya que el modelo de financiación «debería haberse reformado en 2014, cuando gobernaba con mayoría absoluta Mariano Rajoy. Que decidió dejar pasar, como en casi todo. Aunque, visto lo que hacía su ministro de Economía, mejor que no lo hiciera».

Una década en la que, dijo el consejero, «Asturias no estuvo parada, sino que hizo los deberes», en relación a los dos pactos ya citados. Ante el reto que supone el acuerdo bilateral firmado por Pedro Sánchez y Salvador Illa, Guillermo Peláez volvió a decir lo que tanto él como el presidente del Principado han repetido en los últimos días. «No nos gustan las formas. El régimen común se debe abordar entre todas, lo que nos afecta a todas debemos negociarlo entre todas».

Porque, explicó «puede haber reuniones bilaterales, pero la oferta debe ser plurilateral». Para evitarlo, «Asturias recurrirá a todos los medios a su alcance», reiteró Peláez, quien solicitó a Pedro Sánchez «que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera» cita que debería celebrarse en julio, pero que el Gobierno central parece querer retrasar a septiembre.