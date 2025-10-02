Los estudiantes asturianos, a la huelga por Palestina A las 12 hay convocadas manifestaciones en Gijón y en Oviedo

Olga Esteban Gijón Jueves, 2 de octubre 2025, 10:03

'Paremos el genocidio contra el pueblo palestino. 'Ruptura con Israel ya'. Bajo ese lema, los estudiantes asturianos y los de toda España, desde la ESO hasta la Universidad (incluye Bachillerato y Formación Profesional también) están llamados hoy a una huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes. Además del paro, que afecta a toda la jornada lectiva, tanto la mañana como la tarde, están previstas dos manifestaciones, una en Gijón, en la plaza del Parchís, y otra en Oviedo, en La Escandalera, a las 12 horas. A la misma hora se sucederán concentraciones y manifestaciones en toda España.

Es la de hoy una «jornada de lucha y movilización en solidaridad con Palestina, por el fin del genocidio y por la ruptura total de relaciones con Israel». De hecho es la primera de las dos jornadas de protesta que están previstas, la siguiente tendrá lugar el 15 de octubre.

El Sindicato de Estudiantes, que ya ha organizado otras protestas contra la ocupación de Palestina, tiene el propósito de «vaciar las aulas» para dejar claro el rechazo de los más jóvenes a «la masacre sionista y este plan de paz de los colonialistas y genocidas». La huelga ha recibido el apoyo de la Global Sumud Flotilla, cuyos participantes enviaron un vídeo animando a los estudiantes a sumarse al paro.

El sindicato, el más representativo entre la comunidad estudiantil, reclama ir un paso más allá y convocar una huelga general.

