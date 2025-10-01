El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Palestinos en el sur de la Franja realizan sus compras en un mercado al aire libre entre las ruinas de las casas. Reuters

Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz

La organización islamista pide aclaraciones en torno al desarme y el exilio de sus líderes y pide más tiempo para debatir la propuesta de la Casa Blanca

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial. Jerusalén

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:23

Se mantiene la incertidumbre a la espera de conocer la respuesta de Hamás a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra ... en Gaza. Los islamistas mantienen las consultas abiertas con el resto de facciones palestinas y, según informa el medio saudí 'Asharq Al Awsar', han solicitado a los mediadores modificaciones en el texto de 20 puntos que han recibido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  3. 3 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  4. 4 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  5. 5 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  6. 6

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  7. 7 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  10. 10

    David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell, acudirá a la opa de BBVA pese al rechazo del consejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz

Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz