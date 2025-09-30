El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Una nube de humo se levanta al sur de Gaza City a causa de un bombardeo. AFP

Hamás abre una consulta interna «responsable y objetiva» sobre el plan de paz

La organización se reúne este martes con delegaciones de Catar y Turquía mientras CBS News adelanta que su voluntad sería la de aceptar la propuesta de EE UU y comunicárselo el miércoles a los mediadores

M. Pérez

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:08

Hamas ha abierto consultas con sus líderes políticos y militares, «tanto en Palestina como en el extranjero», para estudiar el plan de paz acordado por ... Donald Trump y Benjamín Netanyahu. La organización islamista admite que ya tiene el documento en sus manos después de que fuera entregado el lunes a su delegación en Doha. Este mismo martes se reunirá con sendas misiones turca y catarí para contrastar juicios de valor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  3. 3 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  4. 4 Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación
  5. 5

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella
  6. 6

    El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»
  7. 7

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  8. 8

    Hacienda denuncia que las recomendaciones de Begoña Gómez fueron clave en adjudicaciones irregulares
  9. 9 El partido Valencia - Real Oviedo queda finalmente aplazado al martes
  10. 10

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hamás abre una consulta interna «responsable y objetiva» sobre el plan de paz

Hamás abre una consulta interna «responsable y objetiva» sobre el plan de paz