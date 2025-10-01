El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Netanyahu y Trump, durante la llamada a Catar desde el Despacho Oval. Casa Blanca

La fotografía que muestra cómo Netanyahu se disculpa con Catar mientras Trump le sujeta el teléfono

El presidente de EE UU instó al primer ministro de Israel a hablar con Mohamed bin Abdulrahman Al Tahni y pedir excusas por su ataque contra Hamás en suelo catarí

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:42

La Casa Blanca ha difundido las imágenes de la reunión en la Casa Blanca que el lunes mantuvieron Donald Trump y Benjamín Netanyahu antes de ... anunciar su plan de paz conjunto para Gaza. Las fotografías están en blanco y negro, como si desde Washington quisieran remarcar la importancia histórica del momento. Una de ellas refleja el momento en el que el primer ministro de Israel se disculpa a través del teléfono con su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Tahni, por el ataque del ejército hebreo en territorio catarí dirigido a acabar con los altos cargos de Hamás.

