Los pensionistas asturianos reclaman la eliminación del copago «para todos» Celaá, tras el Consejo de Ministros que ratificó el compromiso de Sanidad con la eliminación del copago a los más vulnerables. / EFE Piden al Gobierno socialista que «cumpla su compromiso» y extienda la medida a todo el colectivo y «no solo a los más vulnerables» AIDA COLLADO GIJÓN. Sábado, 14 julio 2018, 05:12

Lo anunció la ministra de Sanidad el jueves y lo ratificó el Consejo de Ministros ayer. El Gobierno socialista eliminará el copago farmacéutico para el 4,7% de los españoles. O, lo que es lo mismo, para los 2,1 millones «más vulnerables» que, por su situación económica, no pueden pagar los fármacos prescritos por su médico. Los pensionistas asturianos no niegan que se trata de «un paso positivo», pero consideran la medida, cuanto menos, insuficiente. Reclaman al Ejecutivo del PSOE que cumpla con su compromiso de «eliminarlo por completo, ya que nunca debió existir» y llaman la atención sobre la situación del Principado, donde «la vulnerabilidad no puede medirse solo por el importe de la pensión».

Lo explica el presidente de la Asociación de Pensionistas de Asturias, Pepe Fuertes. «Es un pequeño paso. Está claro que si el nuevo gobierno no hiciese nada sería peor, pero hay mucho más por delante». Confía en que «a esta sigan otras muchas medidas que se traduzcan en la eliminación por completo del copago» farmacéutico y en otros beneficios para los pensionistas.

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO en la región no es menos crítica con el equipo de Pedro Sánchez. Francisco de Asís García, su secretario general, ve «un globo sonda» en el anuncio de la ministra Montón y no olvida que «el compromiso de los socialistas era volver a la situación anterior al copago». Reconoce que allanar el camino a los más vulnerables es un objetivo noble y común, pero no oculta sus dudas sobre «dónde piensan poner el listón, si lo eliminarán solo para aquellos que cobran la pensión mínima o irán más allá». Porque la vulnerabilidad, apunta, no puede medirse únicamente en función de la prestación que se cobra. Y menos en Asturias, donde, según advierte, «el 25% de las familias se sostienen por una única pensión».

En la misma línea se manifiesta el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Manuel Francisco Menéndez. «No nos vamos a oponer a que lo eliminen para los más vulnerables, pero el compromiso del PSOE era quitarlo para todos y esperamos que cumpla su compromiso», inciden. También guardan reservas sobre la intención del Ejecutivo: «¿Quiénes son los más necesitados? Es algo bastante subjetivo. Hay pensionistas que mantienen a familias enteras». En resumen: «Lo anunciado solo soluciona parte del problema». Así respondían los pensionistas asturianos a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, quien ayer compareció ante los medios tras el Consejo de Ministros para ratificar el anuncio previo de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, en el Congreso. Aseguró que el Gobierno eliminará en esta legislatura los copagos farmacéuticos a los pensionistas «en situación de mayor vulnerabilidad».