¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Intervención del SAMU en un accidente ocurrido en Oviedo.

Personal del SAMU se moviliza contra «los gravísimos problemas» del nuevo sistema de gestión de las incidencias

La sustitución del programa informático del 112 y el Servicio de Asistencia Médica Urgente ha puesto en pie de guerra a operadores y profesionales sanitarios, que denuncian fallos que «dificultan el trabajo diario»

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

Nuevo conflicto en la sanidad asturiana. En esta ocasión, motivado por el nuevo programa informático que gestiona las llamadas del 112 y del Servicio de Asistencia Médica Urgente de Asturias (SAMU). Este sistema «está demostrando gravísimos problemas en las pruebas realizadas hasta la fecha, que dificultan gravemente el desarrollo del trabajo diario», según advierten los profesionales del Centro Coordinador de Urgencias (CCU) a través del Sindicato Médico Profesional (Simpa).

Una advertencia que ha caido en saco roto, de ahí que operadores y personal sanitario del CCU hayan decidido convocar una concentración de protesta mañana jueves, a las 11 horas, en la plaza del Carbayón de Oviedo, ante la sede del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

El programa que se pretende implantar «no sólo no mejora el anterior sistema, sino que empeora la operatividad», denuncian los profesionales, que no ocultan su preocupación «por las consecuencias de su puesta en marcha». Una preocupación de la que ayer se hacía eco el Partido Popular. Su diputada responsable de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, ya ha registrado una pregunta en el parlamento asturiano para que la consejera de Salud de explicaciones sobre «los fallos detectados en el nuevo sistema informático del SAMU. No se pueden ignorar las advertencias del personal que trabaja en primera línea».

