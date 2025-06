Más de 31.600 personas sufren soledad no deseada en Asturias La estrategia diseñada por el Principado a desarrollar hasta 2027 y dotada con 16 millones elabora un primer censo de afectados. «Hemos encontrado casos también de personas jóvenes», alerta Marta del Arco

Chelo Tuya Gijón Jueves, 5 de junio 2025, 14:59

Son muchas. En concreto, 31.674 personas. Tienen como denominador común que viven en Asturias y que están solas. Una soledad no deseada. Incluso ... tienen algo más en común. El 80% son mujeres. Esos son los primeros datos que arroja la estrategia contra la soledad no deseada puesta en marcha por el Principado. Un programa a desarrollar entre 2024 y 2027 y que tiene un presupuesto global de 16 millones. Un programa de desarrollo continuo, como prueban los grupos de trabajo que esta semana han estado analizando la situación, y que, además de cifras, también dejan claro que esa soledad no es solo cosa de personas mayores. Los jóvenes, las personas migrantes y el colectivo LGTBI también comparten ese problema.

Así lo explicó la consejera de Derechos Sociales y Bienestar en la Junta. Acudía Marta del Arco a una comparecencia solicitada por Vox y dio datos ya conocidos, como que 65.000 mayores asturianos viven solos, ya que Asturias es la comunidad con mayor número de hogares unipersonales. Conceptos que, como explicó, no son sinónimos. «Se puede vivir solo porque se quiere y se puede estar solo sin quererlo», aclaró la consejera. También recordó que la estrategia arrancó ya «con los cuatro millones para los ayuntamientos» y que, «hemos superado ya la fase de planificación y tenemos una hoja de ruta clara». Esa línea a seguir incluye, además de la detección y el conocimiento de la sociedad, «la sensibilización y la prevención, así como la innovación y el trabajo en red». De los primeros cuatro millones invertidos, la consejera destacó que «el 66% de los fondos, los ayuntamientos los han destinado a medidas específicas y, el resto, a servicios de ayuda a domicilio«. Y también algunos descubrimientos. Por ejemplo, «que el uso de las tabletas y de los móviles generan bienestar a los mayores», además de que se crearán programas «vinculados a la Cultura y el Arte», ya que «ahora queremos respuestas innovadoras, no como las que marcaba el edadismo, que eran asistenciales». Es decir, que primer «la voluntad de la persona», para hacer lo que más le guste. Porque lo que sí quedó claro en toda la exposición es que la soledad no deseada es un problema «que afecta a la salud física y mental de las personas. Y que fomenta la dependencia». Rifirrafe a raíz del concepto de 'familia' Pese al tono sosegado inicial, algunas de las preguntas y repreguntas de la diputada de Vox a la consejera ya apuntaban hacia un final de la comparecencia con rifirrafe. Aunque no, o no solo, entre Marta del Arco y Sara Álvarez Rouco, sino el de esta con Covadonga Tomé, de Somos Asturias, y con Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturias. Todo por el término familia. Antes de llegar a ello, la diputada de Vox ya se había enzarzado con la consejera por lo que entendía «no son respuestas a mis preguntas». Cuando concluyó su turno de preguntas, Álvarez Rouco le dijo a Del Arco «no se enfade», a lo que esta contestó «no me enfado, soy vehemente». Y vehemente fue la portavoz de Vox tras la fijación de posiciones de los grupos. Lo hizo ella en primer lugar y criticó la estrategia del Principado «porque solo son mensajes de simpleza, no hay nada, todo es a futuro», a la vez que defendió apoyo «para la familia, que siempre ha sido clave para evitar la soledad no deseada». Tras ella, Covadonga Tomé mostró su escepticismo sobre el hecho de que «haya solicitada su comparecencia para hablar de la soledad no deseada un grupo que ataca, sistemáticamente, a colectivos afectados por esa soledad, como los migrantes o las personas LGTBI». Ante esta alusión, Sara Álvarez Rouco exigió que se retiraran esas palabras del acta, algo que rechazó Tomé y que dio pie a un diálogo entre ambas, «miente», le decía la diputada de Vox, «no me interrumpa», le respondía la de Somos, que concluyó con la llamada al orden a ambas de la presidenta de la Comisión, la diputada del PP Pilar Fernández Pardo. No serán retiradas del acta las palabras de Tomé, como tampoco las de Xabel Vegas, quien agradeció a Del Arco que hablara «de dejar atrás ese concepto asistencial para entrar en uno participativo». Explicó él que «la cultura y el arte tienen un papel muy positivo en la lucha contra la soledad no deseada, así como las relaciones intergeneracionales». Una referencia velada a Vox que volvió a generar las protestas de Sara Álvarez Rouco. Ni tampoco las de la portavoz del PSOE, Ana Isabel González, quien lamentó que «algunos grupos son más parte del problema que de la solución». Planteó ella que la estrategia contra esa soledad involuntaria, tiene que incluir, según resaltó la portavoz del PSOE, Ana Isabel González, «a los jóvenes, ya que el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada hace hincapié en que los jóvenes también sufren aislamiento». Y, señaló como factores de riesgo «ser extranjero o del colectivo LGTBI». Un debate el que no entró la portavoz del PP. Susana Fernández optó por recordar que, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), «en 2029 serán ya 192.000 los hogares unipersonales en Asturias». Calificó de «pandemia silenciosa» la soledad no deseada, «que genera consecuencias negativas sobre la calidad de vida y sobre la salud». En sus reivindicaciones, pidió «impulsar los acuerdos con los ayuntamientos para detectar personas que vivan en esa situación», así como «ampliar el abanico de acciones».

