Crecen las peticiones para que el presidente Pedro Sánchez intervenga en el conflicto por el peaje de la autopista del Huerna

¿Y ahora qué? El viernes 5.000 personas pidieron la supresión del peaje del Huerna, en una manifestación alentada por el Principado a ... través de la Alianza de las Infraestructuras, el foro que le reúne con el resto de partidos, agentes sociales, cámaras de comercio y colectivos más representativos del mundo del transporte. El Ministerio de Transportes elude dar acuse de recibo. El propio ministro, Óscar Puente, había justificado en la víspera de la manifestación su rechazo al rescate de la concesión, anticipando que la posición no variaría por mucho que se llenara la Plaza de la Escandalera. Tras el acto, Transportes evita hacer comentarios sobre el tema, pero en círculos ministeriales se entiende que la manifestación lo que habría dejado patente es que los socialistas asturianos han sobredimensionado el asunto.

Así las cosas una opción se viene abriendo paso entre las entidades que forman parte de la Alianza de las Infraestructuras: solicitar que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien intervenga en la cuestión. Es la petición que respaldan PP, Vox, IU-Convocatoria, Foro y CC OO y la UCE, mientras que UGT y las cámara de comercio de Gijón y Oviedo ven prudente aún dar margen a Transportes sin cerrarse a esa estrategia. Cabe señalar que el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el del Gobierno central, Pedro Sánchez, tienen por delante dos encuentros en lo que queda de año: coincidirán en los Premios Princesa y se había anunciado que Asturias acogería una Conferencia de Presidentes en diciembre.

«Adrián Barbón lleva más de un año de retraso para reclamar ante Pedro Sánchez y su Gobierno lo que es justo para Asturias», indica Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias. «Pedro Sánchez no ha intervenido aún en la eliminación del peaje del Huerna porque ni esta demanda de la sociedad asturiana ni las demás infraestructuras pendientes, están en la agenda del Gobierno, y tampoco en la de la FSA», agregó.

«Para nosotros no existe diferencia entre que intervenga el ministro Puente o el presidente del Gobierno, pues son la miembros de la misma mafia», apuntó Carolina López, de Vox. «El presidente del gobierno ya tendría que haber intervenido hace tiempo», anotó Delia Campomanes, de IU-Convocatoria, para quien «es necesario» que Sánchez se implique. «Si todo se queda como está, el PSOE ya no podrá decir que los responsables fueron los del PP, porque ellos también lo serán», dijo.

«Tras la negativa del ministerio a rectificar y ante el desprecio que Puente está demostrando a Asturias, Pedro Sánchez debería intervenir de inmediato», demandó Adrián Pumares, de Foro. Covadonga Tomé, de Somos, apostó porque la Alianza aborde «todas las vías posibles».

«Si el ministerio no quiere hacer caso o no se quiere reunir, entonces habría que elevar la reunión al presidente del Gobierno», condicionó Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT. «Dada la voluntad de inacción expresada por el ministerio y la falta de respeto a la ciudadanía, hay que dar un paso más y Adrián Barbón debe reunirse con Pedro Sánchez a la mayor brevedad», urgió su homólogo de CC OO, José Manuel Zapico.

«Antes de hacer ninguna escalada toca sentarse con el ministerio», templó Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. «Lo que corresponde es agotar todas las opciones que la vía política ofrezca», amplió Félix Baragaño, desde la de Gijón. «Esto afecta a tres comunidades y políticamente sería razonable que interviniera el presidente», manifestó Dacio Alonso, de la UCE.