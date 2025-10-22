El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El presidente de Asturias, Adrián Barbón, saludando a quienes portaban la pancarta contra el peaje del Huerna, el pasado viernes. Pablo Nosti
Peaje en Asturias

Crecen las peticiones para que el presidente Pedro Sánchez intervenga en el conflicto por el peaje de la autopista del Huerna

Una mayoría de partidos y sindicatos vinculados a la Alianza de las Infraestructuras reclaman buscar en La Moncloa la forma de superar el bloqueo con el Ministerio de Transportes

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:33

Comenta

¿Y ahora qué? El viernes 5.000 personas pidieron la supresión del peaje del Huerna, en una manifestación alentada por el Principado a ... través de la Alianza de las Infraestructuras, el foro que le reúne con el resto de partidos, agentes sociales, cámaras de comercio y colectivos más representativos del mundo del transporte. El Ministerio de Transportes elude dar acuse de recibo. El propio ministro, Óscar Puente, había justificado en la víspera de la manifestación su rechazo al rescate de la concesión, anticipando que la posición no variaría por mucho que se llenara la Plaza de la Escandalera. Tras el acto, Transportes evita hacer comentarios sobre el tema, pero en círculos ministeriales se entiende que la manifestación lo que habría dejado patente es que los socialistas asturianos han sobredimensionado el asunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  2. 2 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  3. 3 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  4. 4 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  5. 5 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  6. 6 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  7. 7 Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema neoliberal y además va a pasar pronto»
  8. 8 Juzgan al padre que violó a sus hija y que fingió su suicidio en Llanes
  9. 9 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  10. 10

    Los sondeos en el paseo del Muro de San Lorenzo de Gijón comenzarán en noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Crecen las peticiones para que el presidente Pedro Sánchez intervenga en el conflicto por el peaje de la autopista del Huerna

Crecen las peticiones para que el presidente Pedro Sánchez intervenga en el conflicto por el peaje de la autopista del Huerna