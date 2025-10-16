Puente va a más: «No creo que el peaje del Huerna sea un problema central de los asturianos, sus políticos tienen la agenda desenfocada»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ampliado esta mañana su visión sobre la situación que se está dando en Asturias en relación al peaje del Huerna ... . En una entrevista con Carlos Alsina, ha anticipado que su rechazo a emprender un rescate de la concesión o una bonificación del 100% se mantendrá inalterable sea cual sea el resultado de la manifestación convocada mañana: «Me temo que la posición del Gobierno no va a cambiar».

A su juicio el peaje del Huerna (AP-66) «está en una situación idéntica al resto. ¿Por qué rescatarla a ella, y no a la AP-9 gallega o a la AP-7 en Málaga? Son concesiones que en el año 2000 las prorrogó el Gobierno de José María Aznar y rescatarlas tiene un contenido económico y jurídico que no podemos afrontar». El locutor de Onda Cero insistió en saber si era un problema jurídico o económico: «Tiene complejidad económica y jurídica, porque, insisto, arrastraría al resto de concesiones y yo soy el ministro de Transportes, no el del dinero». «Si alguien nos dice de dónde pueden salir los 20.000 o 30.000 millones que cuesta rescatar las autopistas...», esbozó. Dentro de esta lógica, Puente rechazó también la petición del Principado de aplicar una bonificación del 100% a los usuarios porque «eso sería el pago anticipado de un rescate y puede salir más caro que el propio rescate».

Alsina pidió a su entrevistado que aclarara el sentido de las palabras que dijo la víspera, relacionando el hecho de que Francisco Álvarez-Cascos fuera vicepresidente del Gobierno que prorrogó la concesión con que, más de una década después, resultara elegido presidente del Principado. «Me llamó la atención, parece que no le pasó factura prorrogar el peaje. Creo que la agenda de los políticos asturianos está desenfocada, les parece importante esto pero a Álvarez-Cascos le dieron el Gobierno. Yo trato de operar con cierta lógica», respondió.

Puente llegó a decir que es «una cosa loquísima» que Foro Asturias esté respaldando la manifestación contra el peaje. «Creo que los asturianos no han cambiado de opinión, que siempre han estado en contra del peaje, otra cosa es la importancia que le dan, cuánto pesa el Huerna en el ánimo de los asturianos, yo creo que no pesa mucho».

En otro momento de la entrevista reiteró: «Creo que no está justificado que Asturias esto esté en el centro del debate. No creo que este sea un problema central para Asturias y los asturianos».