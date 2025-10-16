El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, con el ministro Óscar Puente, en la única visita institucional que le hizo el titular de Transportes. Alex PIña
Puente va a más: «No creo que el peaje del Huerna sea un problema central de los asturianos, sus políticos tienen la agenda desenfocada»

El ministro de Transportes asegura que da igual la cantidad de personas que secunden mañana la manifestación: «Me temo que la posición del Gobierno no va a cambiar»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:49

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ampliado esta mañana su visión sobre la situación que se está dando en Asturias en relación al peaje del Huerna ... . En una entrevista con Carlos Alsina, ha anticipado que su rechazo a emprender un rescate de la concesión o una bonificación del 100% se mantendrá inalterable sea cual sea el resultado de la manifestación convocada mañana: «Me temo que la posición del Gobierno no va a cambiar».

