El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Óscar Puente, en Avilés, durante una visita a Asturias.

Los partidos de Asturias acusan a Óscar Puente de «faltar al respeto» al Principado y desconocer su realidad

PP, IU, Foro y Tomé arremeten contra el ministro de Transportes: «Que escuche a los asturianos a ver si el problema es menor y estamos desenfocados, o lo está él»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:19

Comenta

Las últimas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, poniendo en duda incluso el criterio de los políticos asturianos a la hora de marcar ... la agenda del Principado, no han hecho más que elevar el grado de enfado entre las diferentes fuerzas políticas. Empezando por el presidente del PP, Álvaro Queipo, que considera que con sus palabras demuestra «no tener ni idea de lo que está pasando en Asturias», pero también que «nadie le ha estado presionando en los últimos meses. Barbón nos ha estado mintiendo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  3. 3 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  4. 4 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  5. 5 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  6. 6 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  7. 7

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal
  8. 8 Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón
  9. 9 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  10. 10 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los partidos de Asturias acusan a Óscar Puente de «faltar al respeto» al Principado y desconocer su realidad

Los partidos de Asturias acusan a Óscar Puente de «faltar al respeto» al Principado y desconocer su realidad