Los partidos de Asturias acusan a Óscar Puente de «faltar al respeto» al Principado y desconocer su realidad

Las últimas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, poniendo en duda incluso el criterio de los políticos asturianos a la hora de marcar ... la agenda del Principado, no han hecho más que elevar el grado de enfado entre las diferentes fuerzas políticas. Empezando por el presidente del PP, Álvaro Queipo, que considera que con sus palabras demuestra «no tener ni idea de lo que está pasando en Asturias», pero también que «nadie le ha estado presionando en los últimos meses. Barbón nos ha estado mintiendo».

Por su parte, la secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda, le ha pedido que abandone «la política del tuit que emplea con otras comunidades gobernadas por el PP y Vox» y le ha exigido respeto. «Esto es un Gobierno de izquierdas y nos tiene que tratar con respeto», argumentó Miranda, que instó al ministro a visitar Asturias y a escuchar a los asturianos. «A ver si el problema es menor y estamos los políticos de esta comunidad desenfocados, o lo está él», espetó.

El secretario general y portavoz de Foro, Adrián Pumares, no se anduvo con rodeos y calificó al ministro de «sinvergüenza». «Todos sabemos que si el peaje del Huerna estuviese en Cataluña, Puente no echaría la lengua a pacer como está haciendo ahora», afirmó. Coincide con el PP al señalar que «el desconocimiento de Puente demuestra que ni Calvo ni Barbón tienen la más mínima interlocución con el Gobierno de Sánchez, ni el más mínimo peso político».

Igualmente, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, recriminó lo que considera una «falta de respeto» a los asturianos y le reprochó su desconocimiento de la realidad del Principado. «No estamos hablando de un capricho, sino de un agravio histórico que afecta a nuestra economía, a la movilidad de miles de trabajadores», argumentó.