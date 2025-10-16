El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero Alejandro Calvo, con el ministro Óscar Puente, semanas atrás en la sede del PSOE. E. C.
Peaje en Asturias

El Principado replica a Puente: «Anular el peaje no es cuestión de agenda política, sino de restituir la legalidad»

El consejero Alejandro Calvo considera que la nulidad de la concesión debe abordarse «cueste lo que cueste» y señala al ministro que «las prioridades de los asturianos las deciden los asturianos»

Marta Varela
Ramón Muñiz

Marta Varela y Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:46

Comenta

El Gobierno de Asturias ha reaccionado rápido a las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que esta mañana reiteró su oposición a rescatar ... el peaje del Huerna, posición que dijo mantendría pase lo que pase mañana en la manifestación alentada por el Principado. El titular de Transportes también consideró que los políticos asturianos manejan una agenda «desenfocada», que éste no es un tema prioritario para Asturias ni para los asturianos. Finalmente indicó que el rescate tendría un coste «disparatado» pues obligaría a suprimir también el resto de peajes en el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

