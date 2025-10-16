El Principado replica a Puente: «Anular el peaje no es cuestión de agenda política, sino de restituir la legalidad»

El Gobierno de Asturias ha reaccionado rápido a las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que esta mañana reiteró su oposición a rescatar ... el peaje del Huerna, posición que dijo mantendría pase lo que pase mañana en la manifestación alentada por el Principado. El titular de Transportes también consideró que los políticos asturianos manejan una agenda «desenfocada», que éste no es un tema prioritario para Asturias ni para los asturianos. Finalmente indicó que el rescate tendría un coste «disparatado» pues obligaría a suprimir también el resto de peajes en el país.

«Lo primero que hay que aclarar es el contexto, que no son las cosas que diga el ministro», respondió el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. «Tenemos una situación ya manifestada por la Comisión Europea de ilegalidad respecto al cumplimiento de la normativa cuando el Gobierno de José María Aznar prorrogó el peaje en el año 2000», recordó. «Cuando solicitamos a los asturianos que respalden esto es porque tenemos una razón jurídica, objetiva, no es una cuestión de agenda política, sino de obligación de actuar sobre una situación de ilegalidad que ahora se pone de manifiesto», argumentó.

Según destacó, el debate sobre un eventual rescate ha durado años pero ahora, de lo que se trata es de «la nulidad de la prórroga, no de rescatar. Aquí hay un hecho que tiene una naturaleza de ilegalidad y se tiene que restituir la legalidad, cueste lo que cueste». El consejero socialista insistió en que está en manos del Gobierno de Pedro Sánchez aplicar una bonificación transitoria del 100% a los usuarios, algo que «a los asturianos les mandaría un mensaje muy claro de corresponsabilidad con los intereses de Asturias». Calvo insistió en que «los asturianos son soberanos, y las prioridades de Asturias las deciden los asturianos», motivo por el cual animó a la ciudadanía a participar de la manifestación que mañana está convocada a las 17.30 en la Estación del Norte de Oviedo contra el peaje: «Apelo a la soberanía de los asturianos para que tenga libertad de manifestarse de manera cívica pero con toda la fuerza».