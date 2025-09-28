El plazo para que los colegios se inscriban en los cursos y recursos de Cogersa acaba este martes

R. M. Gijón Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:24 Comenta Compartir

Este curso la iniciativa del Consorcio de gestión de residuos (Cogersa) para concienciar y formar sobre el reciclaje en las escuelas asturianas cumple su vigésimo aniversario. El plazo de los centros para inscribirse y beneficiarse de los recursos pedagógicos de la llamada Red de Escuelas por la Circularidad termina mañana. Entre las novedades de esta edición está un concurso de cortometrajes; se llamará 'Salseo Circular' y con él se invitará al alumnado a tirar de humor y creatividad para contar historias sobre reciclaje y consumo responsable. Además, por tercer año consecutivo, se desarrollarán los mapas circulares locales, con los que los estudiantes localizan y comunican los recursos de prevención y valorización de residuos que hallan al explorar su entorno, desde contenedores de recogida separada, a tiendas de reparación y segunda mano, entre otros.

Susana Madera, vicepresidenta de la entidad y directora general de Medio Ambiente del Principado, consideró que las dos décadas de trabajo acumulado «se traducen en la certeza de que ya existe una generación adulta formada desde la infancia en hábitos sostenibles».

Temas

COGERSA

Residuos

Educación