El Pleno de la Junta General con motivo del Día de Asturias, en directo

Desde las 17 horas, el parlamento regional, acoge, como todos los años, la sesión institucional

E. C.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:29

La Junta General del Principado celebra este viernes el pleno institucional con motivo del Día de Asturias que tiene lugar el lunes 8 de septiembre. Síguelo en directo en EL COMERCIO desde las 17 horas.

El discurso principal correrá a cargo del presidente de la Junta, el socialista Juan Cofiño. Está prevista la asistencia de los 45 diputados y miembros del gobierno.

Se ha confirmado la asistencia del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la vicepresidenta Gimena Llamedo, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la consejera de Educación, Eva Ledo, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez.

