La situación de la pobreza en Asturias: más de 57.000 personas no pueden comer carne o pescado más de dos veces a la semana

La pobreza desciende en Asturias. En el último año, el que va de 2023 a 2024, más de 40.500 asturianos han salido de ... esa situación de máxima vulnerabilidad. Una que, sin embargo, aún atrapa a 211.006 personas en la región. Casi tantas como población tiene la capital del Principado. De hecho, 300.908 asturianos, cifra que supera al censo de la ciudad más poblada de la región, Gijón, no pueden permitirse una semana de vacaciones. Y son 288.745 los que no pueden afrontar un gasto imprevisto.

Esos son algunos de los datos que recoge el XV Informe del Estado de la Pobreza que cada año realiza EAPN, siglas en inglés que corresponden a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. En Asturias, la asociación suma a una treintena de entidades sociales, entre las que se encuentran Accem, Fundación Secretariado Gitano, Cáritas, ONCE, Proyecto Hombre o Fundación Siloé, entre otras. Un informe presentado en el Congreso de los Diputados, cuya sesión siguió en directo el director general de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón. Una presentación en la que el presidente de EAPN España, Carlos Susías, pidió «un pacto estatal contra la pobreza».

¿Y qué dice este nuevo dictamen? En resumen, que Asturias ha salido, o está saliendo, de los números rojos de la pobreza. En el último año analizado, 2024-2023, la mayoría de los cifras aparecen con un signo de menos delante que, en contra de lo que ocurre en los balances económicos, esa resta suma. Ha descendido un 4,1% el riesgo de pobreza que mide la tasa Arope, el ítem mundial que hace un balance entre el riesgo de pobreza, la carencia material severa y la baja intensidad de empleo en el hogar. Ese descenso supone que 40.509 asturianos han salido del riesgo de vulnerabilidad. En 2023, el año con el que se compara para elaborar este nuevo informe, era el 25% de la población asturiana la que estaba en riesgo de exclusión. El peor año de toda la serie que contempla EAPN fue 2020, con el 27,2% de los asturianos en peligro de ruina económica.

Analizando los componentes ya citados de la tasa Arope, en cuanto al porcentaje de pobreza, bajó en Asturias al 15,6%, tres puntos menos que hace un año y que se traduce en 29.630 personas menos dentro de ese colectivo. En la comparativa española, la tasa asturiana no solo queda por debajo de la tasa media, 19.7%, sino que ocupa el octavo puesto del país por detrás de Aragón (15,1%), Madrid (14,3%), Navarra y Galicia (14,2%) Cataluña (12,9%), Baleares (11,3%) y País Vasco (9,4%).

Siguiendo con la tasa Arope, también ha bajado Asturias en el porcentaje de hogares con baja intensidad de empleo. Están en esa situación el 10% de las familias asturianas, tres puntos menos que en 2023. No obstante el descenso, lo cierto es que el Principado ocupa el puesto décimo tercero del país. Solo tienen peor intensidad de empleo Ceuta (21,9%), Melilla (16,3%), Andalucía (12%), Castilla-La Mancha (10,7%), Extremadura (10,6%) y Canarias (10,4%).

El último componente de la tasa Arope es la carencia material y social severa, y ahí Asturias también ha mejorado los datos. El porcentaje bajó del 6,7 al 5,7%, lo que significa que 57.547 asturianos están en esa situación. El Principado se sitúa entre las comunidades con menor población sin recursos graves, detrás de Extremadura (5%), Galicia (4,8%), País Vasco (4,6%), Baleares (4,3%) y La Rioja (3,7%).

La mejora de ese ratio global tiene su base, también, en la renta media anual por persona. En Asturias subió en un año 769 euros hasta llegar a los 16.201, lo que coloca al Principado como la quinta región con más renta media por persona y año. Un ranking que encabeza el País Vasco, con 19.078 euros, y siguen Madrid (17.275), Navarra (17.253) y Cataluña (16.546). La otra cara de la moneda la protagoniza Murcia que, pese a crecer también, (subió 653 euros su renta media anual por persona) se queda en 11.967.

Cuando la carne es un lujo

¿Significa eso que en Asturias se atan perros con longanizas? No. La tasa de pobreza baja, pero aún hay muchas personas atrapadas en la red de angustia que supone la falta de ingresos económicos suficientes. El informe realizado por EAPN no solo queda claro que 211.006 asturianos son pobres, sino que 305.908 no pueden disfrutar de una semana de vacaciones al año y 288.745 no tienen capacidad para afrontar un gasto imprevisto. Sin olvidar a los 80.768 que tienen que demorar pagos relativos a la vivienda o a compras a plazos. También son más de 80.000 los asturianos que no pueden destinar dinero al ocio o a gastos en sí mismos.

Hay otros componentes que aún más población que los concejos que superan los 50.000 habitantes. Así, 57.547 asturianos no pueden permitirse comer carne o pescado dos veces a la semana, la misma cifra aparece también cuando se analiza a las personas con carencias materiales o sociales severas. Igualmente supera la cifra de 50.000 el grupo de asturianos que no puede comprar ropa nueva y se acerca la de asturianos que no se pueden permitir tener coche.