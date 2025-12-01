Pola de Siero impulsa su desarrollo urbano y residencial

AYTO DE SIERO Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:47 Compartir

La creciente escasez de vivienda asequible en muchas ciudades europeas plantea un desafío para la cohesión social y subraya la necesidad de impulsar construcciones de calidad y accesibles.

En este contexto, Siero se consolida como un concejo que combina dinamismo demográfico y planificación urbana, avanzando en proyectos residenciales y colaboraciones institucionales para garantizar que su desarrollo vaya acompañado de alternativas habitacionales sostenibles y al alcance de la población.

Ampliar Nuevas construcciones en La Fresneda

Siero atraviesa una etapa especialmente significativa en su historia reciente. El municipio no solo incrementa año tras año su población registrada, sino que se afianza como un destino cada vez más atractivo para establecerse, tanto para la gente de fuera como de dentro de Asturias. A ello contribuyen un desarrollo urbano planificado, la inversión constante en infraestructuras, una localización privilegiada y un propósito firme: mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Las inversiones en materia de renovación y mejora de los espacios públicos – las obras en el centro urbano de Pola de Siero o la conexión peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda son dos de sus hitos- o la inversión de más de 28 millones de euros desde 2015 para ampliar y mejorar la red de saneamiento, son solo algunos ejemplos de esa enorme transformación.

Respecto al aumento de la población, más de 1.600 vecinos en una década, afianzan esa tendencia al alza, en todos los sentidos, del cuarto municipio de Asturias.

El impulso demográfico viene acompañado de un notable dinamismo en el ámbito de la construcción. Actualmente en Lugones y en La Fresneda (parroquia de Viella) es donde más se está construyendo. En Pola de Siero está previsto que en los próximos meses se empiecen a ver las grúas de construcción ya que el consistorio ha dado licencia recientemente para la construcción 34 pisos con garaje y trasteros entre las calles Juan Hevia y Comadres.

Colaboración con el Principado

Cabe destacar que desde el Ayuntamiento se trabaja de forma conjunta con el Gobierno Regional para facilitar el acceso a la vivienda. Uno de los ejemplos lo encontramos en las 44 viviendas para alquiler de precio limitado para jóvenes menores de 35 años, en la avenida de Les Bellotines, en Lugones. Para este proyecto, en el año 2022 el consistorio cedió al Principado el suelo. La ejecución material está promovida por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, y cuenta con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) gestionados el Ministerio de Transportes.