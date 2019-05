Politraumatismos con fracturas a nivel esternal, humeral, vertebral y costal

Joel Arnoldus De Bruine llegó el pasado día 20, lunes, en el helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado directamente a la Unidad de Cuidados lntensivos del Hospital Universitario Central de Asturias, con politraumatismos con fracturas asociadas a nivel esternal, humeral, vertebral y costal. Allí permaneció hasta el viernes, cuando los médicos que lo atendían decidieron su traslado a la cuarta planta del bloque de hospitalización.

Según su último informe clínico, presenta las siguientes lesiones: fractura en el tercio superior del esternón no desplazada con pequeño hematoma retroesternal; fractura mínimamente desplazada del tronquín derecho; fractura del platillo vertebral superior en D11, D12 y L1; fracturas-angulaciones no desplazadas de los arcos costales derechos tercer, cuarto, quinto y sexto y de los arcos costales izquierdos tercero, cuarto, quinto y sexto; posible fractura de la extremidad anterior de los primeros arcos costales y escoliosis dorsolumbar de doble curvatura, superior de convexidad derecha e inferior de convexidad lumbar izquierda. Actualmente se encuentra en proceso de valoración por los servicios de Cirugía Torácica y Cirugía Ortopédica, si bien por el momento no precisa tratamiento quirúrgico.

Según informó ayer su abogado, evoluciona favorablemente de las lesiones producidas como consecuencia del accidente que tuvo lugar tras precipitarse al río al ceder una de las vallas de la senda en el tramo que discurre por el concejo de Teverga. Estaba con su hijo, que aunque también cayó fue capaz de aferrarse a unas ramas.

Joel De Bruine es «una persona muy positiva, un hombre muy fuerte emocionalmente» que no obstante se enfrenta a una dicotomía entre la «preocupación por lo que viene» y su intento por «mantener el buen humor» que le caracteriza. Como consecuencia, «hay momentos en los que está mejor anímicamente y otros en los que se viene abajo», dibuja su esposa. «Tenemos confianza en que va a salir adelante, aunque somos conscientes de que va a tomar su tiempo».