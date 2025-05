El PP denuncia que el arreglo de la carretera entre Entrago y Taja se ejecutó sin tener en cuenta las cunetas

La diputada regional y portavoz de Infraestructuras del Partido Popular Cristina Vega Morán denunció hoy que el arreglo de la carretera TE-3, entre Entrago ... y Taja, en el concejo de Teverga, «que lleva figurando en los presupuestos del Principado de Asturias desde el año 2023, y que se encuentra en su fase final, deja una parte esencial sin ejecutar por la falta de cunetas, no contempladas en el proyecto».

«Lejos de solucionar los problemas de la vía, se ha generado una situación de inseguridad aún mayor. Estamos ante una obra incompleta y deficiente, al no contemplar el acondicionamiento de las cunetas en la mayor parte del recorrido, lo que impide un drenaje eficaz del agua de lluvia. Como consecuencia, veremos acumulaciones de agua, desprendimientos de tierras y un deterioro acelerado del firme, destacó Vega. Y añadió: «A esto se suma el problema de seguridad derivado de la propia estrechez de la calzada; en caso de cruce de vehículos, o ante un simple despiste, irse a la cuneta puede suponer un accidente grave, dada la profundidad de las mismas».

Para la parlamentaria popular, la falta de cunetas no es un detalle menor, es un elemento esencial para que cualquier carretera se conserve en buen estado. «Sin un drenaje adecuado, da igual el dinero que se invierta, en poco tiempo la vía se echa a perder y se convierte en un peligro para los conductores», afirmó.

La diputada popular anunció que llevará este asunto a la Junta General a través de una proposición no de ley para exigir al Gobierno del Principado que dote a esta carretera de unas cunetas que garanticen la seguridad y la durabilidad de la inversión realizada.

El PP de Teverga ha presentado en el Ayuntamiento una moción al respecto, que fue aprobada por unanimidad, y el portavoz municipal, Ángel Lagar afirma que «los vecinos de Teverga no merecen un parche, sino una infraestructura segura y duradera. Una carretera no es solo un asfalto nuevo; es una inversión que debe ejecutarse con rigor técnico y pensando en el futuro. No vamos a mirar para otro lado mientras se despilfarra el dinero público y se ponen vidas en riesgo».