El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El diputado popular Manuel Cifuentes, a las puertas de los juzgado de Oviedo.

El PP reclama medidas urgentes ante el deterioro de los juzgados y su impacto en las víctimas de violencia de género

El popular Manuel Cifuentes exige una inversión sólida, la concentración de los órganos judiciales, la «digitalización real» del sistema y el refuerzo de personal

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:56

Comenta

El deterioro de los juzgados de Oviedo ha sido recientemente motivo de queja por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que ... ha señalado que el estado de las sedes dedicadas a la atención de mujeres víctimas de violencia de género no permite garantizar actualmente sus derechos a la seguridad y a la dignidad. Ante esta advertencia, el PP ha denunciado el «grave deterioro» del servicio público de Justicia en Asturias y su diputado Manuel Cifuentes ha alertado concretamente de la preocupante situación de los juzgados de Oviedo donde, denuncia, «las condiciones de trabajo y la atención al ciudadano se han vuelto inaceptables». Estos juzgados, ha reprochado el diputado popular, llevan años funcionando en »sedes dispersas, obsoletas y claramente insuficientes«, lo que a su juicio dificulta ofrecer una respuesta adecuada a la ciudadanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  4. 4

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  5. 5 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  8. 8 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  9. 9

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  10. 10 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP reclama medidas urgentes ante el deterioro de los juzgados y su impacto en las víctimas de violencia de género

El PP reclama medidas urgentes ante el deterioro de los juzgados y su impacto en las víctimas de violencia de género