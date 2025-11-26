El PP reclama medidas urgentes ante el deterioro de los juzgados y su impacto en las víctimas de violencia de género

El deterioro de los juzgados de Oviedo ha sido recientemente motivo de queja por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que ... ha señalado que el estado de las sedes dedicadas a la atención de mujeres víctimas de violencia de género no permite garantizar actualmente sus derechos a la seguridad y a la dignidad. Ante esta advertencia, el PP ha denunciado el «grave deterioro» del servicio público de Justicia en Asturias y su diputado Manuel Cifuentes ha alertado concretamente de la preocupante situación de los juzgados de Oviedo donde, denuncia, «las condiciones de trabajo y la atención al ciudadano se han vuelto inaceptables». Estos juzgados, ha reprochado el diputado popular, llevan años funcionando en »sedes dispersas, obsoletas y claramente insuficientes«, lo que a su juicio dificulta ofrecer una respuesta adecuada a la ciudadanía.

Cifuentes ha enfatizado que esta precariedad afecta de modo particularmente grave a las mujeres víctimas de violencia de género. En concreto, denuncia que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Oviedo «no reúne las condiciones mínimas para garantizar la seguridad y la dignidad» de quienes acuden a él, pese a los repetidos avisos, informes y denuncias. «Es indignante que el Principado siga sin actuar. Y que ahora pretendan vender como una prioridad algo que llevan veinte años ignorando», recrimina.

Ante esta situación, el grupo parlamentario del PP reclama al Gobierno del Principado un plan «realista, viable y con plazos concretos» para mejorar la Administración de Justicia en la capital asturiana: una inversión sólida, la concentración de los órganos judiciales en un espacio accesible, una apuesta por la «digitalización real» del sistema, refuerzo de personal, y un calendario transparente y verificable. Cifuentes considera que es urgente dejar atrás «la improvisación y los anuncios vacíos», y garantizar que las víctimas de violencia de género cuenten con recursos judiciales dignos.

Además, el diputado advierte de que la anunciada reunificación de sedes en la zona de Llamaquique está llena de «incertidumbres» ya que, reprocha, no cuenta ni con calendaros, ni con presupuestos definitivos ni con garantías de que el proyecto «no vuelva a quedar en un cajón».