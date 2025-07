El presidente de Renfe habla por primera vez del 'fiasco ferroviario': «Las cosas no eran tan fáciles»

El 24 de enero de 2023 EL COMERCIO destapó que la fabricación de los trenes encargados tres años antes para la red de ancho ... métrico seguía bloqueada «por una confusión en sus dimensiones». Seguir al pie de la letra el contrato habría producido unidades demasiado grandes para los angostos túneles de la red. El escándalo conocido como 'fiasco ferroviario' provocó dimisiones y que el Gobierno central suscribiera una serie de compensaciones para Asturias y Cantabria, las comunidades de destino de esos trenes aún hoy en fabricación. Gracias a aquel acuerdo desde el 1 de julio ambas son las únicas regiones en las que Renfe sigue ofreciendo su abono gratuito de cercanías.

Sobre el caso fue ayer preguntado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quien en su primera referencia sobre el asunto aseguró que la compañía había aprendido de los errores cometidos: «Se han establecido procedimientos en el diseño de los contratos y en la colaboración con los fabricantes, además de con Adif para tener un mejor conocimiento de las vías y los túneles«. Todo son pasos »para que eso no vuelva a suceder«, manifestó en un desayuno informativo.

Fernández Heredia, eso sí, lamentó que en determinadas ocasiones el asunto se explicara «de una manera chabacana. Lo de que los trenes no entraban por los túneles fue el gracejo fácil. La realidad es que hablamos de una infraestructura con características peculiares, que no se dan en el resto de Europa, y que se hizo un método de diseño de trenes que no es habitual y en el que hay poca gente con experiencia». «Las cosas no son tan fáciles como se quieren replicar con un chascarrillo», indicó.

Fernández Heredia lamentó que los gobiernos del PP no hubieran comprado antes trenes: «Son las unidades que no podemos disfrutar ahora».