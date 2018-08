El preso 'resucitado' sale de la cárcel «para trabajar y cambiar de vida» Gonzalo Montoya, junto a su madre, María Covadonga, y su padre, José Carlos, en el piso familiar de Oviedo. De pie, su hermana y dos de sus cinco hijos. / MARIO ROJAS Gonzalo Montoya, al que hasta tres médicos dieron por muerto, cumplió tres años y seis meses de condena por diferentes robos de chatarra PABLO SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 23 agosto 2018, 03:58

«Ahora empieza mi nueva vida». Gonzalo Montoya, el joven de 29 años conocido como el preso 'resucitado' después de que hasta tres médicos lo dieran por muerto el pasado mes de enero, recuperó ayer su libertad y ya se encuentra con su familia en su vivienda del Postigo Bajo, en Oviedo. «Cuando me contaron lo que había pasado no me lo creía. ¿Cómo iba a estar yo muerto?», explicaba pocas horas después de salir de prisión. «Yo el único recuerdo que tengo de aquello es que llegaba el día de Reyes y que los chavales me habían pedido regalos. Me puse muy nervioso y me tomé bastantes pastillas que mezclé con alcohol. Mi siguiente recuerdo es ya de cuando me desperté en el HUCA lleno de cables y con toda mi familia allí. Cuando los vi a todos reunidos fui consciente de que había pasado algo importante», relata Montoya, casado y con cinco hijos, el mayor de 15 años.

Cuenta que al principio sus familiares le dijeron que estaba allí por un fuerte catarro que le había afectado más de la cuenta. Sin embargo, cuando se vio en la televisión entendió que había sido algo mucho más grave. «Me dijeron eso para no preocuparme y que no empeorase mi estado, pero cuando vi que había manifestaciones fuera del hospital fue cuando de verdad fui consciente de lo que había ocurrido», explica.

Lo ocurrido le dio a Montoya cierta relevancia mediática, algo que considera no le vino bien. «Me puse muy nervioso porque no acababa de entender bien las cosas. La vuelta a la cárcel fue muy dura y, aunque nunca llegó a ser nada excesivo, tuve algún conflicto con compañeros por culpa de lo ocurrido», afirma quien todavía arrastra secuelas de aquello. «Tengo algunos problemas renales y varias consultas pendientes. Sigo con una medicación bastante importante», explica.

Sin embargo, su prioridad es ahora cambiar radicalmente de vida y orientarla hacia su familia. «Necesito darle la vuelta a las cosas, pasar tiempo con mis hijos, mi mujer, mis padres y mis hermanas. También quiero ponerme desde ya a buscar un trabajo que me permita traer comida a casa», alude. «Mañana mismo vamos a que se apunte al paro», añade su padre, Juan Carlos.

Su puesta en libertad no ha sido progresiva, por lo que el preso 'resucitado' todavía no se siente del todo cómodo. «Es raro. Llevo varios días sin dormir de los nervios y tengo mucha ansiedad. Esta mañana, antes de salir de prisión, me temblaba todo el cuerpo. Salir de repente con la libertad definitiva es una sensación extraña», se afana en describir.

Pese a los pocos recuerdos que guarda de su falsa defunción, sus familiares le han proporcionado la información suficiente para que se haya construido un relato más o menos completo de lo ocurrido. «Lo que me hicieron es muy injusto. Ahora es mi abogado el que se encargará de buscar culpables, yo solo quiero empezar una nueva vida. Lo que sí quiero dejar claro es que por robar cuatro hierros me he pasado cuatro años en prisión», recalca.

Varias causas abiertas

Montoya entró en prisión el 27 de febrero de 2015 para cumplir lo que en ese momento era una pena de dos años por robo continuado con fuerza. Había sido sorprendido entrando dos días en la sede de Capsa, para llevarse 20 kilos de chatarra y un manómetro que devolvió a los agentes. La empresa valoró el material sustraído en 3,6 euros. El dato figura en la pericial que no fue incluida en una sentencia que se limita a recordar que saltar el muro basta para calificar los hechos de robo con fuerza. La pena no fue suspendida al constarle a Montoya antecedentes que en ese momento se ceñían a haber sido sorprendido conduciendo sin carné.

Arrastraba, eso sí, causas abiertas por asaltos anteriores. Meses después fue condenado a un año más de prisión por el robo de seis bastidores tasados en 350 euros. En 2016 sumó medio año más de privación de libertad por seis aparatos de aire acondicionado valorados en 1.374 euros. El año pasado un juez le impuso dos meses de trabajos en beneficio de la comunidad por tratar de llevarse un motor tasado en 8.445 euros.