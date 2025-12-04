El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gonzalo Centeno, diputado de Vox, en la Junta General.
Presupuestos de Asturias para 2026

Vox critica el incremento del gasto en personal y la escasa inversión productiva en los presupuestos asturianos

El Gobierno del Principado critica la «obsesión» del PP con el sector público y defiende que el aumento de la plantilla responde a necesidades esenciales, como más docentes, sanitarios o personal en residencias

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:35

Comenta

Vox se suma a las críticas contra el proyecto presupuestario para 2026, denunciando que «exprime a los asturianos», «dispara la recaudación» y condena a Asturias ... al «modelo griego» de más gasto improductivo y menos economía real: «Una de cada tres personas ya vive directa o indirectamente del presupuesto en el Principado», reprochó el diputado de Vox Gonzalo Centeno. Reprocha que las cuentas para el próximo año representan «el presupuesto más alto de la historia», pero con una inversión real «mínima», y recordó además que el Ejecutivo «sólo ha ejecutado el 24,72%» de los 1.000 millones previstos este año.

