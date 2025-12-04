Vox critica el incremento del gasto en personal y la escasa inversión productiva en los presupuestos asturianos

Vox se suma a las críticas contra el proyecto presupuestario para 2026, denunciando que «exprime a los asturianos», «dispara la recaudación» y condena a Asturias ... al «modelo griego» de más gasto improductivo y menos economía real: «Una de cada tres personas ya vive directa o indirectamente del presupuesto en el Principado», reprochó el diputado de Vox Gonzalo Centeno. Reprocha que las cuentas para el próximo año representan «el presupuesto más alto de la historia», pero con una inversión real «mínima», y recordó además que el Ejecutivo «sólo ha ejecutado el 24,72%» de los 1.000 millones previstos este año.

Centeno alertó del aumento del gasto corriente y de personal, que supera los 2.482 millones, y advirtió de que Asturias avanza hacia «el modelo griego que sufrió el colapso en 2013». También criticó el incremento de la recaudación por IRPF, que situó en 320 millones, y aseguró que afecta «a las clases medias», especialmente a quienes ganan entre 22.000 y 60.000 euros. Y, para finalizar, reprochó al Gobierno que destine recursos a «gasto superfluo» en sindicatos, asociaciones y empresas públicas «deficitarias».

El Gobierno responde al PP

Las críticas de Vox se suman a las ya manifestadas el pasado martes por el presidente del PP, Álvaro Queipo, y que este miércoles recibieron respuesta por parte del Gobierno. El Ejecutivo regional acusó al también portavoz del PP en la Junta de «mentir» al afirmar que se suben los impuestos, y recordó que las rebajas fiscales tendrán un impacto de casi 130 millones en 2026. También criticó la «obsesión» del PP con el sector público y defendió que el aumento de la plantilla responde a necesidades esenciales, como más docentes, sanitarios o personal en residencias. «Si haces tuyas las peticiones del colectivo docente, ¿con qué crees luego que se pagan esas mejoras?», cuestionaron fuentes del Gobierno al PP.

Por su parte, la diputada Covadonga Tomé, quien ya anunció su apoyo al Gobierno para sacar adelante estas cuentas, calificó de «ataque de cuernos» las críticas que ha recibido por parte de las otras fuerzas políticas tras suscribir este pacto.