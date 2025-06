El Principado activa la reforma de la Ley de Uso del Asturiano tras el fracaso de la oficialidad

El apoyo de la mayoría simple de la Cámara asturiana no fue suficiente para sacar adelante la reforma del Estatuto de Autonomía.

La oficialidad del asturiano no es posible, al menos por el momento, al no contar la medida con el apoyo de la mayoría reforzada ( ... tres quintas partes) de la Cámara asturiana que requiere el reglamento para reformar el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, las fuerzas de la izquierda han dejado claro que la derrota parlamentaria sufrida el jueves en el Parlamento autonómico no supondrá un freno en su apuesta por avanzar hacia este objetivo que, coinciden, cada vez ven más próximo.

El acuerdo de Gobierno suscrito al inicio de la legislatura entre PSOE e IU-Convocatoria por Asturies recogía explícitamente el compromiso de ambas fuerzas con la reforma del Estatuto de Autonomía para reconocer la oficialidad de la llingua, pero también advertía de que mientras que no fuera posible articular la mayoría reforzada necesaria «se impulsaría la adaptación y reforma» de la Ley de Uso y Promoción del asturiano, así como un plan de normalización llingüística. El 'plan b' Tras el intento fallido de reformar el Estatuto, Izquierda Unida se presenta ahora como la fuerza impulsora de este 'plan b' «siguiendo la hoja de ruta que se había marcado en el pacto de Gobierno». Así, el propio coordinador general de IU y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quiso recordar que, «en previsión del bloqueo» por parte de PP, Foro y Vox, el acuerdo con el PSOE incluía también esta reforma de la Ley de Uso y Promoción del Asturiano junto a un plan de normalización lingüística que «garantice la transversalidad, es decir, el fomento y uso de la llingua en todos los aspectos». IU dice asumir el liderazgo para iniciar la modificación de esta ley y se compromete a «impulsar la participación para que esa reforma permita llegar al máximo en el uso y promoción del asturiano». «Estamos en el primer momento y en los próximos meses se empezará a trabajar para que, junto con especialistas y colectivos de defensa del asturiano, podamos lograr una nueva ley», avanzó el también diputado de IU-Convocatoria por Asturies. Desde el PSOE también se confirmaba este viernes la intención de seguir trabajando para «proteger y garantizar la supervivencia de las lenguas propias de Asturias», si bien la diputada socialista Noelia Macías entiende que es «prematuro abundar en concreciones». Para Covadonga Tomé, líder de Somos Asturies y diputada del Grupo Mixto que impulsó junto a PSOE y a IU-Convocatoria por Asturies la reforma fallida del Estatuto de Autonomía, el objetivo debe ser la oficialidad e insiste en pedir al Gobierno regional una política lingüística «proactiva, desprejuiciada y valiente». Ahora, dice, aguardará a conocer la propuesta para la reforma de la Ley de Uso para valorarla. El PP pide consenso El PP, por su parte, pide máximo consenso para revisar la ley que fue impulsada durante el Gobierno de Sergio Marqués y que «ha resultado todo un éxito», destaca el diputado José Luis Costillas, quien condena «cualquier intento de usar el asturiano como arma política y arrojadiza». Consenso también para reformar esta ley reclama el portavoz de Foro, Adrián Pumares, quien se mostró confiado en que es también la voluntad de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez. Desde Vox, sin embargo, dicen ser contrarios a cualquier reforma de esta ley y piden «derogarla» ya que, dice el diputado Javier Jové, temen que con esta revisión se trate de «imponer una cooficialidad saltándose el obligado trámite de la reforma estatutaria». «Todo lo que sean avances, bienvenidos sean», dice el vicepresidente de la Academia de la Llingua «El objetivo es la oficialidad del asturiano, pero todo lo que sean avances, bienvenidos sean». El vicepresidente de la Academia de la Llingua, David Guardado, mostró tras el pleno celebrado el jueves cierta «satisfacción» al comprobar que la mayoría parlamentaria apoya la oficialidad del asturiano aunque «lamentamos» que no sea suficiente para la reforma del Estatuto de Autonomía. No obstante, desde la Academia de la Llingua confían en que «en breve» el PP se sume a las fuerzas de la izquierda para alcanzar esta meta. Mientras tanto, sin perder de vista que el objetivo final debe ser la oficialidad, desde la Academia de la Llingua reciben con los brazos abiertos «cualquier avance» como la reforma de la Ley de Uso y Promoción del asturiano. También desde Iniciativa pol Asturianu se valora el apoyo de la mayoría parlamentaria a la oficialidad. «El trabajo por el asturiano no acaba aquí. Al contrario, acaba de comenzar un camino para conseguir lograr el apoyo claro del PP a la oficialidad de las lenguas propias como ocurre en la Comunidad Valenciana, Galicia o Baleares», decía el presidente de la organización, Iván Llera. Por su parte, José Suárez Arias-Cachero, exdirigente de Foro, lamentaba el rechazo por parte del representante de esta formación en la Junta General a la oficialidad. «Hace tres años, cuando su voto era decisivo, se posicionó en contra porque la oficialidad no iba en el programa de 2019 y aceptamos ese criterio por respeto democrático. Ahora que su voto es sólo simbólico, y que la oficialidad sí iba en su programa del 2023, vota en contra faltando a ese respeto democrático y a muchos asturianos que lo apoyamos», denuncia Arias-Cachero, quien lamenta que Foro se haya convertido en «satélite del PP».

