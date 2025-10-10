El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una furgoneta se aproxima al peaje del Huerna. Arnaldo García
Batalla del Huerna

Principado y transportistas estallan contra la idea de cobrar por las autovías para liberar el Huerna: «Sólo faltaba eso»

La propuesta de Seopan gravaría con 72 céntimos recorridos como Gijón-Oviedo. «Es de un oportunismo intolerable», afea Asetra, que ve al transporte «amenazado por la voracidad de las concesionarias»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:57

Comenta

Aucalsa, la concesionaria que explota la autopista del Huerna (AP-66), vive un momento crucial en su historia, después de que la Comisión Europea ... considerara que el contrato que sustenta su peaje vulnera la legislación. El Principado usa ese argumento para armar un frente político, social y administrativo con el que presionar el Gobierno central para que, aprovechando la ocasión, anule el mismo.

