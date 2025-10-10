Principado y transportistas estallan contra la idea de cobrar por las autovías para liberar el Huerna: «Sólo faltaba eso»

Aucalsa, la concesionaria que explota la autopista del Huerna (AP-66), vive un momento crucial en su historia, después de que la Comisión Europea ... considerara que el contrato que sustenta su peaje vulnera la legislación. El Principado usa ese argumento para armar un frente político, social y administrativo con el que presionar el Gobierno central para que, aprovechando la ocasión, anule el mismo.

Formalmente Aucalsa no hace declaraciones, pero existen pistas para conocer cómo ven la situación sus accionistas. En sus memorias anuales el Grupo Itínere –matriz de la concesionaria– apunta que una revocación exigiría indemnizarle, y entiende que hay un precedente jurídico lo suficientemente robusto como para defender en los tribunales la legalidad de su negocio.

Itínere forma parte de Seopan, la patronal de grandes constructores y concesionarias. Su último movimiento, el pasado julio, fue presentar un amplio proyecto para aplicar la tarificación en las autovías, esto es, el pago por uso. Uno de los argumentos para justificar la propuesta estriba en que la situación actual, con unos territorios pagando peajes y otros que no, «provoca desigualdad territorial».

Para superar esa desigualdad, Seopan instó al Ministerio de Transportes a aplicar una tarifa para turismos de tres céntimos por kilómetro de autovía utilizada, y de 14 en el caso de los vehículos pesados. La recaudación obtenida daría para cubrir los costes de mantenimiento de la red (liberando al presupuesto estatal de ello), financiaría su modernización y, de paso, compensaría a las concesionarias con contratos en vigor para que rebajen sus tarifas, acomodándolas a las que tendrían el resto de las autovías.

Oviedo-Gijón, 72 céntimos

Esta solución implica que un turismo pague 72 céntimos por circular de Oviedo a Gijón por la 'Y'; a cambio, usar el Huerna le quedaría en 2,34 euros. ¿Sale a cuenta? Según las estimaciones de Seopan, el primer año este sistema recaudaría 326 millones, frente a los 47,8 millones que facturó Aucalsa el pasado ejercicio.

La propuesta, en plena batalla contra el peaje, causó perplejidad y enfado en medios políticos y empresariales. «Solo faltaba eso, que ahora desde la patronal de las grandes concesionarias y constructoras sea desde donde se dirija la política», señalaron fuentes de la Consejería de Movilidad. «Este sería un planteamiento que, en todo caso, será de la derecha, me imagino que del PP y Vox, pero no es el de los socialistas, ni aquí en Asturias ni en Madrid», agregaron.

«Este debate sobre el mantenimiento de las infraestructuras es una cuestión de financiación pública y, si hay que conseguir más recursos, habrá que hacerlo con equidad territorial y social». Desde el Principado mantienen que «las infraestructuras del Estado aquí son limitadas, pero algunas de ellas son tan importantes como la 'Y', y eso no se puede penalizar». En síntesis, «no estamos en ese debate y nos opondremos frontalmente».

La Asociación de Empresarios del Transporte y la Logística de Asturias (Asetra), que capitanea Ovidio de la Roza, también saltó sobre la noticia: «Consideramos un ejercicio de oportunismo intolerable que, justo cuando Asturias vislumbra el fin de una barrera histórica como es el peaje del Huerna, Seopan pretenda utilizar esta circunstancia para rescatar sus clásicas recetas e imponer una nueva carga, no sólo en esta vía, sino en toda la red de autovías».

«Es una maniobra que busca sustituir un peaje visible por un impuesto encubierto generalizado, castigando una vez más al sector que es pilar fundamental de la economía asturiana y española», recriminaron.

La asociación empresarial mantiene que el transporte por carretera «ya paga con creces el mantenimiento de las infraestructuras. Los 21.000 millones que el sector aporta anualmente a las arcas del Estado a través de impuestos sobre los carburantes son la prueba irrefutable de su contribución». De ahí que vean detrás de la propuesta de Seopan «la vieja y fracasada obsesión de las grandes constructoras por garantizar su cuenta de resultados a costa del esfuerzo de los transportistas y, en última instancia, del bolsillo de todos los ciudadanos».

Aplicar la medida sería «un golpe devastador para la competitividad de las empresas asturianas», previenen. «No debe consentirse que el futuro de Asturias y la viabilidad de nuestras empresas de transporte se vean amenazados por la voracidad de las concesionarias»«, agregan.