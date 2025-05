«Las principales estrategias pasan por tener más viviendas públicas, mejorar los servicios y apoyar el relevo generacional»

ASTURIAS RURAL, LA ESPERANZA VERDE Lunes, 19 de mayo 2025, 16:36 Compartir

Clemente Martínez Rodil, Alcalde de San Tirso de Abres repasa los principales temas de actualidad que preocupan en el concejo.

– ¿Cómo se manifiesta el problema de la despoblación en su concejo y qué estrategias considera clave para hacerle frente?

–Con la misma casuística que el resto de los concejos pequeños: envejecimiento paulatino de la población, descenso de la natalidad, jóvenes que se van a estudiar fuera y no retornan etc. Las principales estrategias pasan por tener más viviendas públicas a precios asequibles, mejorar los servicios como: médico, 0 a 3, mantener farmacia, banco y comercios, facilitar y apoyar el relevo generacional en pequeños negocios y explotaciones ganaderas.

–La soledad, la dispersión y la falta de servicios definen buena parte del envejecimiento en el medio rural. ¿Qué desafíos plantea en su municipio y cómo están tratando de paliarlos?

–Para luchar contra la soledad y la dispersión de las personas mayores, una herramienta que está siendo fundamental es el programa «Rompiendo Distancias», que lleva muchos años atendiendo a las personas mayores en los concejos de S. Tirso, Taramundi y la montaña de Castropol. En este sentido, es muy importante la puesta en marcha del centro de día, en cuyo proyecto estamos trabajando.

–Se da la paradoja de que en incluso en municipios con poca población cada vez es más difícil acceder a una vivienda? ¿Qué soluciones barajan desde el Ayuntamiento?

–En nuestro concejo tenemos un parque de viviendas públicas bastante notable. Aun así, las tenemos todas ocupadas. Es por eso que tenemos el proyecto en marcha para rehabilitar un espacio de la antigua casa de cultura para hacer dos apartamentos, y a su vez estamos intentando la compra de otro inmueble para su rehabilitación en apartamentos municipales.

–¿Cómo valora las conexiones de su concejo con el resto del territorio asturiano? ¿Y el estado de las carreteras locales?

–La conexión con el resto de Asturias ha mejorado muchísimo desde la finalización de la autopista, que nos pone a hora y media de Oviedo, y la construcción de la rotonda en la N-640 ha supuesto una mejora, sobre todo en seguridad. Por otra parte, decir que el estado de las carreteras municipales es bastante mejorable. Durante los últimos años San Tirso ha estado inmerso en la 2ª fase de la concentración forestal, lo que supuso un gran tránsito de camiones de gran tonelaje, por unas carreteras que ya no estaban muy bien. El año pasado hicimos un rebacheo general por valor de 100.000 €, pero eso es una solución provisional.

–¿Qué impacto tiene en su municipio la falta de personal sanitario o la distancia a los hospitales? ¿Temen recortes por la reorganización del mapa sanitario?

–Lógicamente, al ser nuestro concejo muy pequeño y situado en un ala de la Comunidad Autónoma, nos afecta de manera muy directa la falta de profesionales sanitarios, por lo que llevamos más de un año sufriendo la dificultad de cubrir la vacante del médico. Cada vez que se jubila el titular se tiene que cubrir el servicio con los médicos de Vegadeo, que a su vez están en precario. Ahora mismo estamos en esa situación. En este sentido tengo el compromiso de la Consejería de Sanidad de que la plaza de San Tirso se mantendrá y que hacen una búsqueda activa de profesionales, con mejoras para los que opten por estas plazas alejadas del centro. Además, desde el ayuntamiento ofrecemos una vivienda gratuita para dicho profesional, como un incentivo más.

–Desde muchas alcaldías se denuncia la falta de recursos en cuanto a financiación municipal. ¿Cuál es la situación de su Ayuntamiento y qué margen tienen para invertir?

– Pues podemos decir que no es una situación óptima. El hecho de tener cada vez menos población, y la que hay está jubilada, hace que la actividad económica disminuya, pero la atención y servicios aumenten. Por poner un ejemplo, no se puede repercutir en los usuarios el coste de mantenimiento de las traídas municipales o los desplazamientos de la recogida de basura. El gasto corriente se come la mayor parte del presupuesto municipal, quedando muy poco para inversión y obras. En las últimas reuniones que mantuvimos con el presidente Barbón y el consejero de Hacienda, Guillermo, les transmitimos la necesidad de aumentar exponencialmente la partida de los Fondos de Cooperación a los municipios de menos de 500 habitantes, como el nuestro.

– ¿Qué dificultades afronta hoy la actividad ganadera y agrícola en su concejo?

–El principal problema que tenemos en el mundo rural es el relevo generacional. Se van cerrando explotaciones y eso es un problema para la actividad económica, para el despoblamiento y para el mantenimiento del territorio. Instrumentos como el Ticket Rural son muy importantes para combatir esto, pero hacen falta más medidas para incentivar la actividad agrícola-ganadera. En cuanto al tema del lobo, en San Tirso de momento ha generado daños en la población ganadera de modo muy puntual.

– ¿Qué problemas arrastran los montes de su concejo?

–San Tirso tiene prácticamente el 100% de la superficie forestal concentrada, lo que hace que su aprovechamiento sea intensivo. El problema más importante al que nos enfrentamos desde el ayuntamiento es la dificultad de mantener en óptimas condiciones la ingente cantidad de Km. de pistas forestales. Es de destacar que este año, y para los próximos 3 años, hemos triplicado los fondos para desbroce de caminos y pistas gracias al incremento de las partidas autonómicas de lucha contra incendios.

–Y para finalizar ¿Qué rincones, tradiciones o proyectos destacaría de su concejo y qué razones daría para invitar a los asturianos a redescubrirlo?

–Yo diría a los asturianos que visiten San Tirso por múltiples razones. En primer lugar, es un gran desconocido para muchos, y la lejanía del centro ya es historia, Se encontrarán con uno de los valles más bonitos de Asturias, con sendas maravillosas y accesibles, como del Ferrocarril,rutas de bicicleta o descensos del Eo en canoa. Además disponemos de un nutrido grupo de Casa Rurales, Apartamentos y un Camping. Cualquier época del año tiene un encanto especial.

Sois todos bienvenidos.