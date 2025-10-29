El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carlos Paniceres, Gimena Llamedo, Teresa Fernández y Daniel González, tras la firma del convenio. Mario Rojas

Los profesionales del sector turístico asturiano recibirán 150 horas de formación en competencias digitales

Un millón de inversión ·

El Principado firma un convenio con las tres cámaras de Comercio para formar a 326 trabajadores y «mejorar su competitividad»

Chelo Tuya

Gijón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:03

Comenta

Empiezan «ya mismo» y concluirán su formación «en junio de 2026». Son 326 profesionales del sector turístico «tanto de hostelería, como de hotelería u otros, ... tanto empleados como autónomos, incluso para desempleados, jóvenes menores de 30 años que tengan experiencia en el sector». En ellos el Principado invertirá un millón de euros. Lo hará mediante un convenio con las tres cámaras de Comercio de la región, las de Gijón, Oviedo y Avilés, destinado «a un ambicioso proyecto de formación en competencias digitales». Cada uno será formado durante 150 horas en «mejorar la competitividad y capacidad de adaptación a los nuevos entornos tecnológicos». Eso sí, «sin perder la esencia que caracteriza a la oferta turística del Principado».

