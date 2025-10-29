Los profesionales del sector turístico asturiano recibirán 150 horas de formación en competencias digitales

Empiezan «ya mismo» y concluirán su formación «en junio de 2026». Son 326 profesionales del sector turístico «tanto de hostelería, como de hotelería u otros, ... tanto empleados como autónomos, incluso para desempleados, jóvenes menores de 30 años que tengan experiencia en el sector». En ellos el Principado invertirá un millón de euros. Lo hará mediante un convenio con las tres cámaras de Comercio de la región, las de Gijón, Oviedo y Avilés, destinado «a un ambicioso proyecto de formación en competencias digitales». Cada uno será formado durante 150 horas en «mejorar la competitividad y capacidad de adaptación a los nuevos entornos tecnológicos». Eso sí, «sin perder la esencia que caracteriza a la oferta turística del Principado».

Así lo explicó la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. La también consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo realizó estas declaraciones durante la firma del convenio en el que participaron los presidentes de las cámaras de Oviedo, Carlos Paniceres, y Avilés, Daniel González, así como la vicepresidenta de la de Gijón, Teresa Fernández, quien disculpó «la ausencia del presidente, Félix Baragaño, que no ha podido estar».

Llamedo recordó que no es esta la primera colaboración «entre el Gobierno del Principado y las cámaras de Comercio», en referencia a los programas Ruta Digital, que se lleva a cabo de la mano de la Cámara de Comercio de Oviedo; y Aula Paraíso, la plataforma 'online' gratuita en la que ya han participado 850 personas «y que amplía su oferta formativa con veinte nuevos cursos centrados en sostenibilidad, innovación y digitalización».

Un trabajo en equipo que llega por el deseo del Principado de «construir alianzas». Apuntó Gimena Llamedo que «el turismo es una de las fortalezas de Asturias y sabemos que, en gran medida, depende de los profesionales que les reciben, que aportan valor añadido, talento y compromiso». El millón de euros procede de los fondos europeos Nex Generation y se destinará «a que el turismo siga creciendo y adaptándose a los nuevos tiempos, pero», insistió, «sin perder la esencia de Asturias».

Entiende la vicepresidenta que «este acuerdo un paso fundamental», en la que, de nuevo, «la colaboración público-privada» dará paso «a la transformación digital del turismo, que debe de ser inclusiva, últil y accesible».

Delegación de Asturias en Madrid

Como ella, los dos presidentes y la vicepresidenta de las cámaras también aplaudieron «la colaboración público-privada». Carlos Paniceres, presidente de la de Oviedo, fue el primero en aplaudir el trabajo compartido y puso como ejemplo que «mañana inauguramos la Oficina Económica de Asturias en Madrid». Además de recordar que, en este convenio, «también han sido claro el presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, y la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez,

En su opinión, «el turismo es una de las cosas va muy bien en Asturias» y es importante «que tengamos profesionales formados», porque aunque «las tasas de crecimiento son muy importantes», hay «capacidad de más». Para ello es imprescindible «generar un sector más competitivo y más digital y conectado con el futuro». Aseguró que la intención de las cámaras «es arrimar el hombro, queremos que las cosas vayan bien para Asturias».

Por su parte, Teresa Fernández, vicepresidenta de la Cámara de Gijón , ensalzó el convenio porque «es un ejemplo claro de la colaboración pública-privada, somos organismos colaboradores con las administración y somos los elementos adecuados». Apuntó ella también que «el turismo casa vez tiene un papel más importante en el Producto Interior Bruto asturiano», por lo que «la formación en digitalización es necesaria».

Desde Avilés, su presidente cameral, Daniel González, tiene claro que «en las cámaras sabemos mucho de digitalización, ya que, en todo el país, hemos llegado a más de millón de pymes». Para tener «un turismo de más calidad hay que capacitar al sector». Con este curso «van a aprender sobre búsqueda, gestión y a realizar análisis de datos», pasos que les servirán «para gestionar crisis».