El personal del SAMU, en pie de guerra por un nuevo sistema de llamadas que «retrasa nuestra respuesta» a las emergencias

«Un mal programa pone en riesgo vidas». «Un programa que falla pone en riesgo a todos». «Un programa en pruebas, pacientes reales». Son algunas de las proclamas que acompañaron la movilización protagonizada este viernes por los operadores y personal sanitario del SAMU. El Servicio de Asistencia Médica Urgente de Asturias ha salido a la calle para poner en evidencia «los problemas gravísimos» que está ocasionando el nuevo sistema informático que pretende implantar la Consejería de Salud para gestionar las llamadas e incidencias que llegan al Centro Coordinador de Emergencias de La Morgal. Todos a una han decidido hacer públicos los fallos que están detectando en su día a día con un protesta ante la sede del Servicio de Salud del Principado (Sespa), que «no es para pedir nada para nosotros, sino pensando en la población, porque estamos realmente preocupados».

Los trabajadores, a través de Sofía Vinagrero, medica del SAMU desde hace 17 años, y Flor García, operadora y delegada de personal de CC OO, trasladaron a la ciudadanía que los cambios técnicos, lejos de mejorar un sistema que ya de por sí había quedado obsoleto, «retrasan nuestra capacidad de respuesta y en las emergencias el tiempo es vital». Según explicaron estas dos portavoces de la plantilla, el nuevo programa dificulta la comunicación entre los diferentes profesionales de la sala y las llamadas se acumulan hasta el punto de que «el otro día la Policía tuvo que llamarnos cinco veces por un atropello en Oviedo». Un ejemplo, de muchos, que ayuda a comprender los motivos de esta protesta.

A prueba, pero «con casos reales»

«Creemos que el SAMU, dada la importancia de la labor que realiza, merece y necesita una inversión que posibilite la adquisición de un programa específico para emergencias sanitarias, y no la adaptación de uno ya existente, que no incorpora las prestaciones con las que cuentan otras comunidades», denuncian Sofía Vinagrero y Flor García. De hecho, en Asturias dicho programa no permite la geolocalización de las emergencias, como sí ocurre ya en otros servicios de salud españoles.

No sólo eso: «Están poniendo a prueba el nuevo sistema de gestión de llamadas e incidencias con casos reales, lo que nos parece una irresponsabilidad, porque algunos trabajadores han manejado una o dos veces sólo este programa y los hay que ninguna». La situación es «de tal gravedad», en opinión del Partido Popular, que su portavoz de asuntos sanitarios, la diputada Pilar Fernández Pardo, quiso solidarizarse esta mañana con el personal del SAMU y participar en su concentración. «Estamos hablando de un problema vital y nosotros pediremos explicaciones a la consejera de Salud en la Junta General del Principado», señaló.