El Proyecto Watson refuerza la trazabilidad de la IGP Miel de Asturias Tecnología e identidad local se combinan para garantizar el origen y la calidad de la miel asturiana dentro de la cadena alimentaria europea

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:42 Compartir

La Miel de Asturias, amparada por la Indicación Geográfica Protegida (IGP), es un ejemplo de cómo la tradición puede convivir con la innovación para garantizar alimentos auténticos y de calidad. Producida íntegramente en el Principado, esta miel procede de la rica y diversa flora asturiana, resultado de un paisaje donde conviven montes, bosques y costa, y de un manejo tradicional que ha convertido a la apicultura en una actividad emblemática para la región.

Con más de 100 operadores entre productores y envasadores, este sello distingue una miel 100 % asturiana, producida íntegramente en el Principado y certificada en origen, ofreciendo al consumidor confianza, seguridad y sabor.

La IGP Miel de Asturias ofrece una amplia variedad de mieles —nueve en total— que reflejan la riqueza natural del territorio: las mieles de bosque, costa y montaña, y las monoflorales de roble, eucalipto, brezo, calluna, castaño y madroño, todas ellas de altísima calidad y reconocidas en certámenes nacionales e internacionales como los London Honey Awards o los America Foods Awards.

Ampliar Miel de Asturias

Más que un alimento

Consumir miel con el sello IGP no solo significa apostar por un alimento de excelencia, sino también contribuir a profesionalizar el sector apícola asturiano, potenciar la región a nivel nacional e internacional y mantener viva la economía rural, ayudando a fijar población en el territorio.

La sostenibilidad es otro de los pilares de esta producción. Las abejas, principales polinizadoras de las plantas con flor, desempeñan un papel esencial en la conservación de los ecosistemas y en el mantenimiento de cultivos emblemáticos del paisaje asturiano, como el manzano o el kiwi. Proteger la apicultura es, por tanto, proteger la biodiversidad.

Desde el Consejo Regulador, además, se promueve un cambio en la forma de consumir miel. A través de campañas de divulgación, se invita al público a descubrir su versatilidad gastronómica. La Miel de Asturias es un alimento natural, rico en vitaminas, minerales y antioxidantes, con propiedades energéticas y saludables, ideal para niños, deportistas y consumidores que buscan bienestar.

Proyecto Watson

Esta iniciativa, financiada en el marco de la convocatoria Horizonte Europa tiene como objetivo defender la transparencia en los sistemas alimentarios, mejorando la sostenibilidad y la salud.

Una iniciativa internacional de vanguardia para garantizar la autenticidad de la miel, un proyecto cuyo objetivo es mejorar la transparencia en la cadena alimentaria europea y así preservar la autenticidad y origen botánico de la Miel IGP.

La IGP Miel de Asturias participa junto con Asincar (centro tecnológico alimentario) y la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias en esta iniciativa en la que 47 entidades de diferentes países de la Unión Europea colaboran para desarrollar soluciones tecnológicas que ayuden a los actores involucrados en diferentes cadenas alimentarias a velar por la autenticidad de los productos.

En el caso de la IGP Miel de Asturias, se están desarrollando sensores portátiles que utilizan tecnologías de espectroscopía de infrarrojo cercano e imagen hiperespectral para la autentificación e identificación orígenes botánicos, con el objetivo de reforzar la trazabilidad y garantizar su calidad y origen. Estos dispositivos ayudarán a las entidades que realizan los controles de calidad, mediante el algoritmo obtenido de las medidas de diferentes muestras de mieles, a preservar la autenticidad de la miel de Asturias y diferenciarla de sus competidores, así como a detectar etiquetados con orígenes botánicos incorrectos. Y también a los apicultores, ya que podrán identificar los orígenes botánicos de sus mieles de forma rápida y sencilla para poder etiquetarlas en sus diferentes variedades.

Además, se han desarrollado un sistema de alerta temprana basado en los datos recogidos por la IGP, y una aplicación móvil que proporcionará a los consumidores información completa de cada producto a lo largo de la cadena de valor. La reunión final de este proyecto se realizará a finales del mes de noviembre en Bruselas e incluirá una sesión de demostración de la tecnología y una cata de productos.

Temas

Asturias