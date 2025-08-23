El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bar-restaurante Santa Eulalia, en Somao. S. Pérez

«Un pueblo sin bar es como un enfermo terminal»

Nuevos establecimientos ·

Según la Federación Asturiana de Parroquias Rurales (FAPAR), en los últimos dos años han abierto solo seis bares en la zona rural

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Pravia

Sábado, 23 de agosto 2025, 22:26

Los bares son el alma de los pueblos. No sólo porque generan empleo y contribuyen a dinamizar la economía local, sino porque son esenciales para ... mantener las relaciones sociales entre los vecinos, para la vida y la comunicación. Según datos de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales (FAPAR), en los dos últimos años, han abierto en la zona rural seis nuevos bares, y sólo ha cerrado uno. Sin embargo, si hablamos de datos de toda Asturias, las cifras son desalentadoras, ya que, desde hace cuatro años la región no ha dejado de perder establecimientos. Según datos de la patronal de turismo Otea, en 2020 había abiertos un total de 4.937 establecimientos de bebidas en la región y desde entonces el número de cierres ha sido constante. En 2021 quedaban abiertos 4.770 bares mientras que en 2022 bajaron hasta los 4.717. En 2023 había un total de 4.452 y el pasado año ya se cerró con 4.388. Se trata de una caída de 549 establecimientos de bebidas durante los últimos cuatro años.

