Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo

Este otoño hará seis años de la inauguración, en Cofiño (Parres) del hotel Puebloastur. El establecimiento nació con la categoría de cinco estrellas, a la que ahora se le añade la concesión de la máxima categoría, la de Hotel de Cinco Estrellas Gran Lujo. Puebloastur dispone de una treintena de habitaciones, todas ellas panorámicas con vistas a los Picos de Europa y al Sueve. Además, el hotel incluye un spa, dos restaurantes de temática variada y cuenta con una amplia plantilla de personal, especialmente seleccionado, así como una sobresaliente colección de arte y una bodega muy selectiva.

A lo largo de los seis años que ahora va a cumplir, el hotel parragués, ubicado en la falda sur del Fito, ha ido incrementando su equipamiento y servicios hasta superar los 921 puntos de valoración oficial según el anexo I del Decreto 18/2023 de Ordenación de Establecimientos Hoteleros, el primero en lograrlo en Asturias donde otros siete hoteles tienen cinco estrellas: el Hotel de la Reconquista, el Castillo del Bosque La Zoreda, Las Caldas y Barceló Cervantes, en Oviedo; el Palacio de Avilés; Artiem, en Quintueles (Villaviciosa) y el Palacio de Luces, en Colunga.