La pugna por presidir la comisión del caso Cerredo marca su puesta en marcha Covadonga Tomé se postula para liderar el órgano y pide el apoyo de PSOE e IU, que no quieren ceder el control. Si no hay acuerdo en la izquierda presidirá el ente PP-Foro

Ana Moriyón Gijón Lunes, 5 de mayo 2025, 09:15 Comenta Compartir

Semana clave para la puesta en marcha de la comisión de investigación parlamentaria que tratará de esclarecer lo que ocurrió el pasado 31 de marzo en mina Cerredo, en el concejo de Degaña, donde fallecieron cinco trabajadores y resultaron heridos otros cuatro. El fatal accidente, que se investiga ya en el Juzgado de Instrucción de Cangas del Narcea desde el punto de vista judicial, pero también a través de una comisión especial de minería y por parte de la Inspección de Servicios del Principado, se llevará igualmente a la Junta General para analizar las posibles responsabilidades políticas.

La Mesa de la Cámara asturiana que preside Juan Cofiño se reunirá previsiblemente este martes para dar luz verde a esta iniciativa e informará del acuerdo el miércoles en la Junta de Portavoces. A partir de ahí, cada grupo parlamentario deberá designar a dos diputados para la constitución de este órgano -dos PSOE, dos PP, dos Vox, dos IU y otros dos el Grupo Mixto (Adrián Pumares, de Foro, y Covadonga Tomé, de Somos- y el primer trámite será la elección de los componentes de la Mesa de la comisión de investigación: presidente, vicepresidente y secretario. La pugna política por la elección de la persona que asumirá la Presidencia, que gozará de importante protagonismo durante el proceso, está marcando el inicio de esta comisión.

Los intereses al respecto son muchos, ya que la composición de esta Mesa puede determinar y mucho el devenir de esta comisión de la que, debe recordarse, recelan las fuerzas que sustentan el Gobierno regional (PSOE e IU) al entender que la oposición pretende hacer un uso partidista y político de la misma para desgastar al Gobierno.

Precisamente bajo el argumento de evitar que el bloque de la derecha lleve la batuta y trate de buscar rédito político a este órgano, pero también para garantizar la independencia de esta investigación con respecto al Gobierno regional, se ha postulado para presidir esta comisión la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé. Sin embargo, los partidos que sustentan el Gobierno no quieren aupar a Tomé ni renunciar a tener el control de este ente, hasta el punto de que han pedido a la ex diputada de Podemos que favorezca una comisión presidida por IU, sin responsabilidades en materia de Industria.

Covadonga Tomé, cuyo voto puede ser determinante en la constitución de la Mesa de la Comisión, entiende sin embargo que las manifestaciones de dirigentes tanto de PSOE como de IU contrarias a la celebración de esta comisión les desacreditan para presidirla. Las conversaciones siguen abiertas, pero, de no llegar a un acuerdo entre las fuerzas de la izquierda, el bloque de la derecha podría hacerse con el liderazgo de la comisión.

Aunque no ha trascendido que se haya cerrado un acuerdo, parece relativamente fácil que PP y Foro, con un pacto de colaboración parlamentaria, lleguen a un entendimiento con Vox en torno a un mismo candidato para evitar que la presidencia quede en manos de la izquierda. Si PSOE-IU y Tomé no acercan posturas, las combinaciones de votos pueden ser muchas ya que los acuerdos de los grupos pueden ir más allá de la mera elección del presidente e incluir también el reparto de los otros dos puestos de la Mesa. Así, los populares no rechazan aupar a Tomé a la presidencia si fuera necesario para impedir que PSOE o IU se hagan con el liderazgo mientras que la diputada del Grupo Mixto, que ya ha rechazado el voto de Vox para hacerse con la presidencia, también podría alcanzar algún tipo de estrategia con PP-Foro para garantizarse un sitio en la Mesa.

En la votación participan sólo las diez personas que formarán parte de esta comisión (cinco del bloque de la izquierda, incluida Tomé y cinco de la derecha), por lo que entre las muchas combinaciones posibles existe una alta probabilidad de empate. En este caso, y repetida la votación entre los dos candidatos más votados, un nuevo empate daría la presidencia al candidato propuesto por el grupo parlamentario más representativo, por lo que tan importante como el reparto de votos es saber quién propondrá a cada candidato. Eso es, en caso de empate no es lo mismo que al candidato de la izquierda lo haya propuesto IU que PSOE.