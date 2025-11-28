El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. Juan Carlos Román

Queipo encabeza la representación del PP asturiano en la manifestación contra la corrupción del Gobierno

«España sufre una degradación institucional sin precedentes, y cuando España se tambalea, Asturias también lo siente», ha señalado

E. P.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:38

El Presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, encabezará la representación en la concentración contra la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez que este domingo se celebra en Madrid, en el Templo de Debod, a partir de las 12 del mediodía.

Queipo ha hecho este viernes un llamamiento a los asturianos ante la «grave deriva institucional» en España, que vive una «situación insólita» en Democracia tras la condena del fiscal general del Estado y el ingreso en prisión del exsecretario general del PSOE José Luis Ábalos. «España sufre una degradación institucional sin precedentes, y cuando España se tambalea, Asturias también lo siente», ha señalado.

Queipo ha emplazado de forma especial a los asturianos residentes en Madrid, a quienes invitó a participar en la concentración. «Yo mismo estaré allí, alzando la voz junto a miles de españoles cansados de esta deriva. Ha llegado el momento de elegir: mafia o democracia», ha dicho.

A la protesta acudirá también la Secretaria General, Beatriz Llaneza, además de diputados autonómicos y nacionales, senadores, alcaldes, concejales y distintos representantes de las juntas locales del Partido Popular de Asturias.

La Dirección del Partido fletará autobuses desde distintos puntos de la región para facilitar el transporte de todos aquellos asturianos que quieran acudir a la protesta.

